Une mise à jour Quality-of-Life et un nouveau DLC Adventurer Police Vehicle au programme pour Police Simulator: Patrol Officers

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La nouvelle mise à jour Quality of Life apporte une série d’améliorations destinées à enrichir et fluidifier l’expérience de jeu. De plus, le DLC Adventurer Police Vehicle introduit l’un des véhicules les plus demandés par la communauté : un SUV typique des forces de police américaines.

La mise à jour Quality-of-Life apporte plusieurs fonctionnalités et améliorations très attendues par les joueurs. Celles-ci incluent, la possibilité de sauter les dialogues en appuyant sur la barre espace, un nouveau mode de caméra flottante pour prendre de meilleures captures d’écran, ainsi que l’ajout de nouveaux objets illégaux et substances, enrichissant ainsi les mécanismes de fouille et de test. Les joueurs remarqueront également que les citoyens accompagnent désormais la dépanneuse lorsque leur véhicule est remorqué, afin d’ajouter une touche de réalisme. Enfin, les véhicules de police bénéficient désormais de feux plus puissants et mieux visibles, de jour comme de nuit.

Les joueurs peuvent également découvrir le DLC Adventurer Police Vehicle qui ajoute un SUV américain à la fois robuste et élégant à la flotte du jeu. Très attendu par la communauté de Police Simulator: Patrol Officers, ce nouveau véhicule permet aux agents virtuels de patrouiller avec style.

La nouvelle mise à jour Quality-of-Life est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le DLC Adventurer Police Vehicle peut être acheté au prix de 2,99€ ou dans le cadre du nouveau season pass disponible sur les mêmes plateformes au prix de 24,99 €.