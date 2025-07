Drakantos, le MMO free-to-play en pixel art, démarre sa bêta fermée cette semaine

Partager Facebook

Les joueurs du monde entier peuvent dès maintenant demander l’accès via la page Steam du jeu. Les participants sélectionnés pourront ensuite inviter un ami à jouer avec eux.

Drakantos est un MMORPG free-to-play sur PC au style pixel art nostalgique, mêlant combats palpitants et rythmés, et plus de 20 héros jouables uniques.

La bêta fermée débutera le 25 juillet à 15h. Elle se terminera le 27 juillet.

Drakantos se déroule dans le monde fantastique d’Eldras, rendu vivant par des cinématiques captivantes et un style en pixel art magnifique et nostalgique. Avec un casting de héros toujours plus nombreux, les aventuriers peuvent explorer un vaste monde ouvert avec d’autres joueurs et entreprendre des missions de la Guilde des Aventuriers.

Les spécificités de Drakantos

Un magnifique monde ouvert, rempli d’ennemis à vaincre, de secrets à découvrir, de familiers à trouver, d’énigmes à résoudre et d’une histoire à découvrir, avec vos amis et d’autres joueurs sur chaque serveur.

Depuis la taverne de la Guilde des Aventuriers, les joueurs peuvent se lancer dans des donjons instanciés inspirés des jeux d’exploration de donjons classiques, et explorer plus de 100 donjons créés à la main.

Les donjons incluent des événements dynamiques, comme des invasions ennemies, des objectifs secondaires optionnels, des coffres aux trésors cachés, des combats de Colisée et des combats de boss épiques.

Les joueurs peuvent personnaliser plus de 20 héros jouables, avec un nombre incroyable de variantes possibles : coiffures, capuches, armures et autres détails.

Les aventuriers peuvent également s’occuper de plus de 200 familiers, de centaines de montures et d’une grande variété de skins, d’affichages et d’émoticônes.

Le jeu propose 160 modèles d’ennemis différents à affronter.

Les joueurs peuvent personnaliser leur style de jeu grâce aux systèmes d’artefacts, de trophées et d’orbes de Drakantos, pour équiper des compétences actives supplémentaires, ajouter des capacités passives et modifier celles existantes.

Les joueurs peuvent également affronter d’autres joueurs via trois modes JcJ : Arène (avec ses différents modes et ses statistiques équilibrées), Invasion (un événement dynamique dans les donjons où les joueurs peuvent envahir le donjon d’un autre groupe) et Hellgate (un mode chaotique mêlant JcJ et JcE).

Pour participer à la bêta fermée, les joueurs peuvent cliquer sur le bouton « Demander l’accès » sur la page Steam de Drakantos. De plus, les heureux élus pourront inviter un ami, à condition qu’il soit membre Steam depuis au moins 30 jours.

La première vague de participants sera tirée au sort le 25 juillet.