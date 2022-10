Une nouvelle bande annonce glaçante The Dark Picture : The Devil In Me

Les mâchoires du piège sont sur le point de se refermer sur les membres de l’équipe de tournage de Lonnit Entertainment. Attirés par la promesse d’un décor extraordinaire pour leur documentaire sur H.H. Holmes, considéré comme le premier tueur en série des États-Unis, ils sont désormais surveillés par Granthem Du’Met, qui leur réserve une mort des plus exquises ! La moindre fissure, le moindre miroir ou le moindre tableau peuvent dissimuler une caméra grâce à laquelle leur hôte les suit à la trace et choisit le moment idéal pour frapper. Un sort terrible attend ces innocentes victimes !

Vous avez l’impression qu’on vous observe ? C’est normal… et ce n’est pas qu’une impression !

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sera disponible le 18 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.