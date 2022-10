Le nouveau volet de la franchise Star Ocean est disponible

Partager Facebook

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE, est disponible dès maintenant sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Steam. Développé par tri-Ace Inc., STAR OCEAN THE DIVINE FORCE transporte les joueurs dans un vaste monde mêlant science-fiction et fantasy, et les entraîne dans une aventure palpitante plein de combats frénétiques, de possibilités d’explorations riches et d’une histoire originale.

Le jeu propose deux protagonistes : Raymond, le capitaine du vaisseau marchand Ydas, et Laeticia, la princesse-chevalière d’un royaume de la planète primitive Aster IV. Le destin réunira Raymond, Laeticia, ainsi que plusieurs autres personnages alliés, tous conçus par le célèbre artiste Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, franchise STREET FIGHTER).