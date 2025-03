Une nouvelle classe en avril avec la premier mise à jour de contenu pour Path of Exile 2

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Anéantissez vos ennemis avec la Chasseresse

Enfilez les bottes tachées de sang de la Chasseresse, une guerrière adroite et féroce, maniant la lance. Bannie de sa terre natale, elle traque désormais sa proie en combattant à distance avec sa lance et au corps à corps. Son arsenal brutal est conçu pour transformer le combat en une poursuite acharnée, toujours en mouvement, passant du combat rapproché à un combat à distance en un instant.

La Chasseresse peut également parer les attaques des monstres, les étourdissant avant d’enchaîner avec une ou plusieurs contre-attaques. Par exemple, utilisez « Disengage » après une parade pour effectuer un saut rapide en arrière, gagner une charge « Frenzy » et enchaîner avec un lancé de lance.

Traquez votre proie avec une panoplie d’attaques élémentaires à la lance qui permettent à la Chasseresse d’utiliser certaines des chaînes de combinaisons les plus longues jamais créées pour une classe.

Semez le chaos avec cinq nouvelles classes d’ascendance

Avec cinq nouvelles classes d’ascendance, Dawn of the Hunt introduit de nouvelles façons d’étendre vos options de build.

« Ritualist » (Chasseresse) – La « Ritualist » sacrifie chair et sang, déchaînant une force vitale corrompue sur ses ennemis. Elle plonge dans les profondeurs interdites des traditions azmeris, maniant le sacrifice de sang et la peste comme des armes.

– La « Ritualist » sacrifie chair et sang, déchaînant une force vitale corrompue sur ses ennemis. Elle plonge dans les profondeurs interdites des traditions azmeris, maniant le sacrifice de sang et la peste comme des armes. « Amazon » (Chasseresse) – Une chasseuse hors pair qui s’épanouit dans la précision et la fureur élémentaire. L’ascension « Amazon » transforme les guerriers en chasseurs d’élite, voués à protéger les anciens azmeris avec une précision mortelle.

– Une chasseuse hors pair qui s’épanouit dans la précision et la fureur élémentaire. L’ascension « Amazon » transforme les guerriers en chasseurs d’élite, voués à protéger les anciens azmeris avec une précision mortelle. « Lich » (Sorcière) – La « Lich » déchire sa propre âme, devenant un maître de la non-mort et du chaos. Elle est une experte en chaos et en malédictions, capable d’utiliser sa propre vie pour renforcer son énergie.

– La « Lich » déchire sa propre âme, devenant un maître de la non-mort et du chaos. Elle est une experte en chaos et en malédictions, capable d’utiliser sa propre vie pour renforcer son énergie. « Smith of Kitava » (Guerrier) – Le « Smith of Kitava » forge des armes de destruction dans le feu et la souffrance. Maîtrisez la puissance brute et atteignez des sommets dans le domaine de la forge en vous connectant à l’insatiable Kitava.

– Le « Smith of Kitava » forge des armes de destruction dans le feu et la souffrance. Maîtrisez la puissance brute et atteignez des sommets dans le domaine de la forge en vous connectant à l’insatiable Kitava. « Tactician » (Mercenaire) – Le « Tactician » apporte une brutalité militaire sur le champ de bataille. En tant qu’ancien membre de la « Blackguard Elite », le « Tactician » est capable de décimer les monstres de Wraeclast tout en gagnant un revenu conséquent.

Aiguisez votre arsenal avec de nouvelles gemmes d’aptitudes et de soutien

En plus de 20 nouvelles compétences de lance conçues pour la Chasseresse, nous ajoutons deux autres capacités très attendues.

« Raise Spectre » – Cette compétence vous permet de piéger et d’invoquer les âmes de presque tous les monstres du jeu. Avec des centaines de variantes de monstres dans Path of Exile 2, les possibilités sont infinies pour trouver l’armée de morts-vivants idéale.

– Cette compétence vous permet de piéger et d’invoquer les âmes de presque tous les monstres du jeu. Avec des centaines de variantes de monstres dans Path of Exile 2, les possibilités sont infinies pour trouver l’armée de morts-vivants idéale. « Summon Rhoa Mount » – Invoquez un Rhoa pour combattre à vos côtés ou chevauchez-le pour vous déplacer à pleine vitesse tout en attaquant. Mais attention, subir trop de dégâts peut vous faire tomber, vous laissant en proie à un destin brutal.

Cette extension apporte également une refonte majeure du développement du personnage en ajoutant plus de 100 nouvelles Gemmes de Soutien afin de diversifier les builds. Les Gemmes de Soutien apportent différents effets intéressants aux compétences, les modifiant de façon considérable.

Par exemple, les « Haemocrystals » transforment les effets de saignement en cristaux Vaal explosifs, et les « Caltrops » permettent aux compétences existantes de parsemer le champ de bataille de dangers qui freinent la progression.

Augmentez votre potentiel avec plus de 100 nouveaux objets uniques

Dawn of the Hunt met davantage l’accent sur les objets uniques de milieu et de fin de partie, permettant aux personnages de haut niveau de découvrir des trésors plus palpitants.

Une puissance sans limite vous attend avec de nouveaux outils d’artisanat

De nouveaux outils d’artisanat ont été ajoutés en tant que récompenses à travers de nombreux aspects du jeu.

Plus de 20 nouvelles runes ont été ajoutées pour vous permettre d’intégrer de nouveaux mods à votre équipement.

Les runes disposent désormais de plusieurs niveaux, permettant ainsi de créer des mods plus puissants qui restent viables durant l’endgame.

Nous élargissons les options d’artisanat en introduisant des mods combinables plus spécialisés, dont la première vague arrivera lors de la mise à jour de contenu.

Les ténèbres nous attendent

L’ « Azmeri Spirit » s’est manifesté à Wraeclast. Lorsqu’on approche ces feux follets, ils s’enfuient, et les monstres qui entrent en contact avec eux s’en infusent, devenant ainsi plus puissants. Les feux follets pourront également trouver et posséder des monstres rares ou uniques, leur octroyant de puissantes nouvelles capacités et récompenses. Il y a douze types de feux follets, chacun possédant ses propres mécaniques et récompenses.

De nouvelles cartes

Dawn of the Hunt ajoute 8 nouvelles cartes, offrant de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. Chacune d’entre elles propose de nouvelles interactions.

Le « Fractured Lake » déforme la réalité, vous forçant à affronter des monstres rares en miroir dans un paysage changeant. La carte « Phaaryl Megaliths » vous propulse dans les forêts sauvages d’Ezomyte, où des pierres gravées de runes débordent d’énergie. Survivez face aux vagues de boss meurtrières alimentées par la tempête afin de gagner des récompenses de boss complètes et des runes exclusives.

Des « strongboxes » uniques

Trouvez quatre nouveaux « Strongboxes », chacun doté de mécanismes mortels et de précieuses récompenses.

« Orgham’s Legacy » comprend une pierre gravée de runes et une créature morte qui ressuscite sous la forme d’une créature rare puissante. Chaque défaite déclenche une nouvelle résurrection avec des modificateurs supplémentaires, rendant le combat progressivement plus difficile mais aussi plus gratifiant.

comprend une pierre gravée de runes et une créature morte qui ressuscite sous la forme d’une créature rare puissante. Chaque défaite déclenche une nouvelle résurrection avec des modificateurs supplémentaires, rendant le combat progressivement plus difficile mais aussi plus gratifiant. « Ixchel’s Torment » exploite l’ancienne thaumaturgie vaal, libérant des gardiens investis par le chaos pour protéger un puissant artefact. Les victoires seront récompensées par un objet unique avec une issue corrompue spécifique.

Des essences corrompues

Les essences bénéficient d’améliorations majeures, avec quatre nouvelles essences corrompues – « Hysteria », « Delirium », « Horror » et « Insanity » – offrant de nouvelles mécaniques de combat et de nouveaux résultats d’artisanat puissants, comme le doublement garanti des enchantements lors de l’utilisation d’un orbe Vaal sur une ceinture.

Nettoyez la corruption

La corruption continue de se propager à travers Wraeclast et forme des zones de plus en plus vastes. Au centre de chacune d’elles se trouve un nexus corrompu, foyer de trois nouveaux boss terrifiants, véritables amalgames de la corruption.

Une fois ces boss vaincus, les espaces restants de la zone de corruption seront purifiés. Les cartes purifiées proposent de nouveaux monstres, un nouveau boss et leurs propres modificateurs et récompenses.

Affrontez des exilés rebelles

Lors de vos voyages, vous rencontrez parfois « Rogue Exiles » – des personnages comme vous qui ont été exilés et sont devenus ouvertement hostiles. Ils vous mettront au défi de vous combattre jusqu’à la mort. Ils peuvent effectuer des roulades d’esquive, éviter vos capacités avec un pathfinding et un ciblage intelligents, et proposent un gameplay rempli d’action. Ils utilisent les mêmes compétences et objets qu’un joueur. Ils ne sont pas simplement parés de ces objets, ils savent comment les manier à leur avantage. Bien sûr, si vous parvenez à achever ces exilés, lors objets tomberont sur le sol !

Améliorations dynamiques du endgame

Dawn of the Hunt rééquilibre considérablement l’endgame. Le nombre de tours a été drastiquement réduit, mais elles sont devenues bien plus puissantes. Les tablettes affectent désormais deux fois plus de zones, et l’utilisation de cartes de haut niveau dans les tours augmente encore plus ce nombre. En complément, chaque tour pourra consommer jusqu’à trois tablettes à la fois.

Ces changements réduisent considérablement la charge de travail que nécessite l’endgame tout en améliorant votre capacité à les utiliser. Pour couronner le tout, les tours peuvent désormais apparaître avec toutes les mécaniques et posséder leurs propres boss !

Préparez-vous pour la chasse

Brillez en tant que chasseur ou sombrez en tant que proie le 4 avril. La mise à jour de contenu Dawn of the Hunt sera également disponible dans les ligues d’Early Access actuelles pour celles et ceux qui souhaitent jouer leurs personnages existants. Il est cependant recommandé de repartir de zéro dans une nouvelle économie pour profiter pleinement de l’expérience dans les ligues « Dawn of the Hunt ».

Obtenez Path of Exile 2: Dawn of the Hunt sur PC, Steam, PlayStation, Xbox et sur l’Epic Games Store. Dawn of the Hunt sera disponible le 4 avril simultanément sur toutes les plateformes.