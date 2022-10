PROCHAINEMENT DANS NIFFF ON TOUR

Partager Facebook

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) continue son tour de Suisse et présente

les événements auxquels il s’associe d’ici la fin de l’année. Sortez les agendas !

NUIT DU COURT MÉTRAGE DE NEUCHÂTEL

Vendredi 21 octobre – dès 20h – Cinéma Studio (Cinepel)

Le NIFFF s’associe à la Nuit du court métrage de Neuchâtel pour la projection de RISE & SHINE en

présence de son réalisateur, le Neuchâtelois Arnaud Baur, et des acteur·trices Noémie Baudet et Jason

Grangier. Sélectionné en compétition suisse dans le cadre de la 20e édition du NIFFF, ce court métrage à l’image soignée raconte l’apocalypse selon Nancy, travailleuse désabusée dans une station-service.

La projection sera suivie de 4 programmes de courts métrages. Plus d’infos

Rise & Shine



8 HOURS OF HORROR, 3E ÉDITION À ZÜRICH ET PREMIÈRE À WINTERTHUR

Samedi 29 octobre, en collaboration avec Never Watch Alone

Dès 23h au RiffRaff (Zürich)

Pour la troisième fois, Halloween sera synonyme de sang, de terreur et de cris toute la nuit au RiffRaff !

Au programme : un marathon de quatre films d’horreur, dont les titres seront annoncés le soir-même, du café gratuit et une offre extra spooky de boissons, hot-dogs et soupe à la citrouille.

Pour les cinéphiles les plus déterminé·es, il est conseillé de sortir son meilleur déguisement d’Halloween, des prix seront à gagner ! Plus d’infos

Dès 22h30 au Kino Cameo (Winterthur)

Même nuit, même concept et mêmes films, mais dans une ville différente. Pour cette première édition

de 8 HOURS OF HORROR au Kino Cameo, le café sera également gratuit et le bar proposera une petite

restauration.

Les déguisements d’Halloween sont toujours conseillés, même sans récompense à la clé !

Plus d’info

MIDNIGHT MOVIES AU CENTRE DE CULTURE ABC

Samedi 26 novembre – dès 19h

En collaboration avec le Centre de culture ABC (La Chaux-de-Fonds), le NIFFF joue les prolongations de

sa rétrospective SCREAM QUEER, dédiée aux représentation des identités LGBTIQ+ dans le cinéma de

genre. Au programme des MIDNIGHT MOVIES, trois slashers qui dynamitent les codes de la bienséance hétéro. En effet, si les consciences et les sensibilités ont bien évolué depuis, deux des longs métrages présentés ici ne s’encombrent pas de scrupules et sacrifient le politiquement correct sur l’autel du twistfinal et de l’effet choc.

SISSY



Le programme complet sera annoncé prochainement. Possibilité d’assister à une seule séance aux tarifs habituels, les pauses repas seront assurées grâce au Café ABC.

2NDE ÉDITION DE L’ALTROQUANDO FESTIVAL, AU TESSIN

Pour la seconde année consécutive, le NIFFF s’associe à la programmation cinématographique de

l’Altroquando Festival ! Dédié à la diffusion et à la promotion du genre fantastique, l’événement aura lieu les 2 et 3 décembre au Lux Art House, à Massagno. La programmation sera dévoilée courant novembre sur leur site officiel