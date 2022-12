Une nouvelle mise à jour majeure pour The Walking Dead: All-Stars

Com2uS Holdings déploie aujourd’hui une mise à jour majeure pour The Walking Dead: All-Stars, son RPG de collection disponible sur mobile. L’Entrepôt douanier apporte son lot de contenus exclusifs, un nouveau personnage Tyran nommé Malcolm, un chapitre inédit pour l’aventure principale et de nombreux événements spéciaux.

Vous aurez jusqu’au 14 janvier pour explorer les abords de cet Entrepôt douanier en plein cœur de la cité industrielle de Buffalo, dans l’État de New York, où de nombreux objets de valeur n’attendent que vous ! Complétez l’ensemble des missions pour mettre la main sur de précieuses récompenses, notamment des matériaux d’amélioration d’équipement personnel. Chaque mission impose ses propres conditions, en autorisant par exemple un seul type d’alignement de personnage au combat. L’éclectisme et la polyvalence de votre équipe vont être mis à rude épreuve !

Le nouveau personnage épique qui rejoint l’aventure s’appelle Malcolm. Premier Tyran à rejoindre The Walking Dead: All-Stars depuis Emily en août dernier, il s’avère particulièrement utile en combat. Tous les coups sont permis pour ce survivant sans foi ni loi, qui peut aussi bien booster l’attaque de son allié le plus puissant que faire parler la poudre avec ses coups spéciaux Preuve concrète et Piège tendu.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’occasion : le Chapitre 36 suit les aventures d’un groupe de survivants qui s’unit avec une petite communauté, à l’extérieur d’Asyl, pour augmenter ses chances de survie.

De nombreux événements spéciaux sont également prévus dans le cadre de cette mise à jour : Gestion de Ville vous permettra notamment de récupérer un Ticket de recrutement Choix de Survivant, tandis que de nombreuses autres récompenses vous attendent avec l’évènement Connexion 7 Jours, qui s’achèvera le 2 janvier. Inspectez le sous-sol pour récupérer les personnages les plus puissants comme Jesus, mais aussi les objets les plus utiles lors de l’événement Fouille de cave, du 28 décembre au 8 janvier.