Ouverture des précommandes pour les hits Persona 3 Portable et Persona 4 Golden

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sont désormais disponibles en précommande sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC sous Windows au prix de 19,99 € chacun. Un bundle regroupant les deux chefs-d’œuvre est également disponible en précommande, avant sa sortie le 19 janvier 2023.

Les deux titres profitent de graphismes remasterisés pour une expérience plus agréable que jamais, mais également d’améliorations diverses comme le choix de la difficulté ou des options de langues. Vous pourrez également profiter d’une Suspend Save plutôt pratique pour découvrir ces deux aventures passionnantes en toute décontraction.

Avec plus d’un million d’unités vendues à travers le monde, Persona 5 Royal a été très chaleureusement accueilli par le public comme la critique, et il est donc logique de remercier la communauté avec deux des épisodes emblématiques de l’une des séries phares du jeu de rôle japonais. Les habitués de la licence comme les nouveaux et nouvelles venu(e)s auront très bientôt l’opportunité de se (re)plonger dans deux des meilleurs JRPG de tous les temps.

Les deux jeux seront disponibles en version dématérialisée le 19 janvier 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC sous Windows, Steam, PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Ils seront également disponibles dès leur sortie sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.

Persona 3 Portable : Si je vous dis qu’il y a une heure cachée entre un jour et le suivant… vous me croyez ? Cet instant hors du temps a pour nom « Heure sombre ». Un calme surnaturel engloutit alors la ville, les habitants se transforment en cercueils sinistres et d’indicibles monstres appelés Ombres envahissent les lieux. Une nuit, le protagoniste subit une attaque de ces entités ténébreuses. C’est quand tout espoir paraît perdu que s’éveille le pouvoir du cœur : sa Persona.

Persona 4 Golden : Il paraît que si on regarde une télé éteinte par une nuit pluvieuse, on voit son âme sœur… Une étrange rumeur se propage peu à peu dans la ville rurale d’Inaba, nouveau foyer du protagoniste. C’est également à ce moment que débute une série de meurtres mystérieux. En quête de la vérité, le protagoniste et ses amis s’aperçoivent qu’ils ont ouvert la porte d’un autre monde.

