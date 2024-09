Une première mise à jour majeure pour Honor of Kings

Partager Facebook

TiMi Studio Group et Level Infinite dévoilent les détails de la première mise à jour majeure pour le MOBA le plus joué au monde, Honor of Kings. Les joueurs vont pouvoir découvrir une nouvelle héroïne, un nouveau mode de jeu et une toute nouvelle saison de contenu qui apportera des améliorations substantielles en termes de gameplay.

Une nouvelle héroïne : Dyadia

Cette nouvelle héroïne de soutien peut utiliser sa compétence Bitter Farewell pour établir un lien avec ses ennemis et leur infliger des dégâts sur la durée. Cette compétence lui permet également de piller 20 pièces d’or toutes les secondes pendant cinq secondes. Lorsque l’effet prend fin, il inflige des dégâts magiques supplémentaires. Plus Dyadia gagne de l’or avec Bitter Farewell, plus elle devient forte, ce qui lui permet d’atteindre le statut d’Ultra encore plus rapidement. En tant que personnage de soutien, Dyadia est également capable de venir en aide et de bénir ses coéquipiers avec Heartlink. Cette capacité restaure la santé et augmente la vitesse de déplacement, ainsi que diverses statistiques.

Chaque vendredi, c’est Friday Frenzy

À partir du 27 septembre, tous les vendredis, la Friday Frenzy sera l’occasion pour la communauté de célébrer le début du week-end, de participer à des événements en jeu et de gagner des récompenses.

Événement 1 : Remportez un costume en gagnant avec une équipe préconçue Gagnez des matchs classés avec une équipe préconçue pour capturer le Friday Sprite et gagner des récompenses Koi, des costumes et bien plus encore.

Remportez un costume en gagnant avec une équipe préconçue Événement 2 : Match classé en équipe préconçue avec 3 privilèges spéciaux Rejoignez un match classé en équipe préconçue et vous pourrez obtenir une Double Star Card ​ 24 heures. Rejoignez un match classé en équipe préconçue et votre première défaite ne vous coûtera pas une étoile. Aucune restriction de niveau pour les parties complètes !

Match classé en équipe préconçue avec 3 privilèges spéciaux Événement 3 : Points de bravoure préconçus avec un multiplicateur de 2-10x Participez à des matchs classés en équipe préconçue pour avoir une chance de gagner 2 à 10 fois plus de points de bravoure. Limité aux 5 premiers matchs classés !

Points de bravoure préconçus avec un multiplicateur de 2-10x Événement 4 : 100 costumes disponibles gratuitement Chaque vendredi, 100 costumes et leurs héros correspondants seront disponibles gratuitement. Des tonnes de costumes Premium seront disponibles !

100 costumes disponibles gratuitement Événement 5 : Remises sur les costumes pour une durée limitée Des costumes seront disponibles avec une réduction de 40 %, et de nouveaux costumes seront ajoutés chaque semaine.

Remises sur les costumes pour une durée limitée

Pour plus de détails sur la Friday Frenzy, n’oubliez pas de suivre les réseaux sociaux officiels de Honor of Kings.

Honor of Kings se transforme en roguelite

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 octobre, les joueurs pourront s’essayer à Merchcraft Veteran. Ce mode limité dans le temps offre une nouvelle façon de découvrir Honor of Kings avec des rencontres JcE en roguelite pour un, deux ou trois joueurs. Les joueurs pourront choisir l’un des sept héros et créer leur propre équipement à partir de 14 types d’armes et 160 objets avant d’affronter quatre monstres différents, sur 25 niveaux de 20 minutes.

Une nouvelle saison de contenu

Honor of Kings fait peau neuve et inaugure une nouvelle saison intitulée Architect of Fate. Cette nouvelle saison promet un nouveau champ de bataille chaque mois, à commencer par Spirit of the Gorge en octobre. Une nouvelle compétence intitulée Spirit Banish fera également son apparition, de même que Vision Spirit, une version améliorée de Jungle Vision Spirit. Les joueurs pourront également obtenir un nouveau costume Misty Orison pour Guiguzi.

À propos de la taille de l’installation

Nous avons pris en compte les retours de la communauté et mis en place un système de téléchargements segmentés qui permettra aux joueurs de déterminer quand ils souhaitent installer la nouvelle version.

Après avoir effectué la mise à jour initiale d’environ 280 Mo, vous pourrez jouer immédiatement à la nouvelle version.

Une fois le jeu lancé, téléchargez le pack d’extension de 150 Mo pour profiter de l’expérience complète sur le nouveau champ de bataille.

Lorsque vous serez connecté au Wi-Fi, vous pourrez choisir de télécharger les 800 Mo restants de la mise à jour.

Après avoir terminé la mise à jour, les joueurs recevront des costumes ​ gratuits en guise de récompense.

Des nouvelles de l’édition 2024 du championnat de Honor of Kings

L’édition 2024 du championnat de Honor of Kings se déroulera du 12 au 27 octobre à Jakarta, en Indonésie, et sera le point culminant du circuit compétitif cette année. L’événement débutera par une phase de groupes au MGP Space du 12 au 18 octobre, suivie d’une première phase éliminatoire du 18 au 20 octobre. La seconde phase se déroulera au Kemang Village Indoor du 25 au 27 octobre. Les meilleures équipes du monde entier s’affronteront pour la gloire ainsi que pour une cagnotte d’un million de dollars.