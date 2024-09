Partager Facebook

A Paimpont, l’harmonie règne : parmi les habitants, il y a Joëlle – l’institutrice donneuse de leçons, Anne – la propriétaire de la supérette portée sur l’apéro, Hervé – le plombier alsacien plus breton que les Bretons, ou encore Johnny – le garde-champêtre fan de… Johnny. Dans un grand élan de solidarité, ils acceptent avec enthousiasme de voter l’accueil de réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens… mais syriens ! Et certains, dans ce charmant petit village breton, ne voient pas l’arrivée de leurs nouveaux voisins d’un très bon œil. Alors, au bout du compte, c’est qui les barbares ?

Cette comédie de caractères en cinq actes alterne les moments d’humour et de gravité. Julie Delpy signe une satire sociale pleine de finesse. Les dialogues aiguisés et le casting cinq étoiles constituent des atouts de taille pour cette comédie sur le racisme et la difficulté du vivre ensemble. Une réussite.

Les barbares

Un film de Julie Delpy

Avec Julie Delphy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, India Hair

Distributeur : Frénétic

Durée : 1h43

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 25 septembre 2024