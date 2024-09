Metro Awakening sera disponible le 7 novembre

Partager Facebook

Lors du State of Play Showcase de Sony, un tout nouveau trailer a permis d’en découvrir davantage sur l’intrigue ainsi que sur le gameplay immersif du jeu.

Développé et publié par Vertigo Games, en collaboration avec Deep Silver, Metro Awakening sera disponible sur PlayStation VR2, Meta Quest 2 et 3, et PC VR.

Les précommandes sont maintenant disponibles

Les précommandes sont désormais disponibles sur PS VR2, Meta Quest et Steam VR pour les éditions Standard et Deluxe. Chacune inclut des objets exclusifs, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les précommandes ne sont pas encore disponible sur Viveport, et l’édition Deluxe sera disponible sur cette plateforme le 7 novembre.

En précommandant l’édition Deluxe, les fans bénéficient d’une remise de 10 %, d’un accès anticipé de 48 heures à Metro Awakening le 5 novembre (uniquement sur PS VR2 et Steam VR) ainsi que des bonus supplémentaires.

Explorez l’éveil d’une légende

Metro Awakening vous plonge dans le monde post-apocalyptique et impitoyable de Metro. A travers la VR, découvrez l’histoire d’origine de l’un de ses personnages les plus appréciés et mystérieux.

Conçu par le créateur de la série, Dmitry Glukhovsky, ce préquel de Metro 2033 suit Serdar, un médecin qui n’hésite pas à braver les ténèbres des tunnels pour retrouver sa femme. Son courage et sa santé mentale seront mis à mal, mais il lui faudra malgré tout apprendre à se frayer un chemin entre la vie et la mort, pour finalement s’éveiller en tant que Khan. Khan, ce personnages légendaire, mystique, dont la sagesse et la compréhension des forces surnaturelles des tunnels se répercuteront à travers le temps. Il deviendra le guide spirituel déterminant le destin de ceux qui habitent dans les profondeurs du métro.

« La franchise Metro n’est pas un jeu qu’à propos de survie, c’est aussi des histoires puissantes, émergeant de cet univers. En collaborant avec Dmitry, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial, un récit profondément personnel qui trouvera un écho chez les fans de longue date comme chez les nouveaux venus », a déclaré Martin de Ronde, Game and Creative Director chez Vertigo Games.

Pré-commandes digitales et bonus

Metro Awakening est désormais disponible en pré-commande sur PS VR2, Meta Quest et Steam VR.

Édition Standard : comprend le pack Field Medic, incluant un skin de sac à dos Field Medic, une breloque de sac à dos Bear Keepsake, un patch de sac à dos Medic Badge et un skin de gant Healing Hands.