Une saison 2 dès janvier pour The King Of Fighters XV

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Shingo Yabuki sera le premier personnage en DLC de la Saison 2 de The King of Fighters XV. Il sera disponible en janvier 2023, accompagné d’améliorations du roster actuel.

Depuis son lancement en février 2022, KOF XV a connu différentes mises à jour et 13 personnages en DLC ont été ajoutés au titre tout au long de la Saison 1. La très attendue Saison 2 s’apprête désormais à donner son coup d’envoi en janvier, avec la sortie de Shingo Yabuki. En complément, des améliorations pour l’ensemble du roster sont prévues. Kim, le second personnage en DLC de la Saison 2, et la fonction crossplay arriveront sur KOF XV au cours du printemps. Davantage de personnages en DLC et de mises à jour seront disponibles au fil de la Saison 2 et de l’évolution de KOF XV.

Par ailleurs, The King of Fighters XV est nominé aux Game Awards dans la catégorie « Meilleur jeu de combat ». Les fans peuvent voter pour le titre sur le site officiel.

KOF XV est sorti le 17 février 2022 sur PlayStation, Xbox Series, Steam et l’Epic Games Store.