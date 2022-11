War Robots: Frontiers est disponible en accès anticipé

Partager Facebook

Ce nouvel épisode de la série populaire War Robots est développé exclusivement pour PC et consoles. War Robots: Frontiers sortira prochainement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les joueurs PC peuvent d’ores et déjà essayer le jeu en achetant un Pack de Pionnier via Steam ou le site officiel.

War Robots: Frontiers a été entièrement conçu pour les PC et les consoles modernes à l’aide de l’Unreal Engine 5 pour offrir des escarmouches aussi intenses que tactiques qui mettent en scène d’immenses méchas hautement personnalisables. Le jeu se déroule 200 ans après le premier épisode de War Robots et les joueurs s’affrontent sur un système de mondes appelé Wild Ten.

L’accès anticipé propose une carte parsemée de zones destructibles : ce qui signifie qu’à chaque partie, les joueurs devront constamment ajuster leurs tactiques pour s’adapter à une topographie en constante évolution. D’autres cartes seront ajoutées au fil de l’accès anticipé, au fur et à mesure que les Wild Ten seront présentés.

Dans le hangar, les joueurs peuvent construire leurs robots à partir d’une combinaison de pièces et ajouter leurs armes préférées. Le corps du mécha déterminera les capacités spéciales auxquelles le joueur aura accès sur le champ de bataille. Qu’il s’agisse du bouclier de l’Ares ou des bombardements du Bulgasari, les joueurs peuvent actuellement choisir parmi 8 types de gadgets différents qu’ils peuvent combiner à leur guise. Cela s’ajoute aux armes qui peuvent être insérées dans les points d’ancrage des robots, qui peuvent accueillir 9 types d’armes différents, des mitrailleuses à courte portée aux redoutables missiles en passant par les canons à longue portée. Au cours de la période d’accès anticipé, d’autres pièces, armes et capacités seront ajoutées pour offrir aux joueurs un éventail encore plus large de personnalisation.

Les développeurs du jeu ont également partagé une feuille de route du contenu à venir dans le jeu au cours des prochains mois. Le mois de décembre verra la première grande mise à jour avec de nouveaux robots, armes et capacités, et bien plus encore. En 2023, d’autres mises à jour sont prévues, avec de nouvelles cartes et une nouvelle extension des options de personnalisation disponibles pour les joueurs.

Les Packs de Pionnier sont disponibles dès maintenant à l’achat sur Steam ainsi que sur le site officiel du jeu. Un Pack de Pionnier contient non seulement l’accès au jeu mais aussi des objets à utiliser. Les Pionniers pourront participer au développement du jeu, essayer les nouvelles fonctionnalités en avant-première et aider les développeurs en leur faisant part de leurs commentaires et suggestions. Après l’accès anticipé, le jeu deviendra free-to-play lors de son lancement en 2023.