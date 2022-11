Avis – Yum Yum Cookstar

Partager Facebook

Après un Cooking Mama Cookstar en 2020 qui invitait les joueurs à jauger leur dextérité au travers de mini-jeux sur le thème de la cuisine, 1st Playabe Productions, le studio indépendant américain, réitère cette année et garde sa formule déjà rodé pour proposer aux fans de ressortir leur plus beau tablier auprès du chef Yum Yum. Disponible sur toutes les machines actuelles, cette nouvelle édition est-elle une révolution ou simple copier coller ?

Ce test à été réalisé sur Nintendo Switch avec une version dématérialisée.

Yum Yum Cookstar, à l’instar de Cooking Mama Cookstar, est un jeux culinaire pour grand public, dans lequel on enchaîne une série de mini-jeux afin de préparer divers recettes et présenter son dur labeur à un jury composé de trois juges déterminés à ne rien laisser passer niveau gastronomique.

Mais avant de pouvoir se lancer dans la confection d’une nouvelle recette, il faut au préalable passer l’étape de maîtrise des différentes techniques. techniques qui s’avèrent être, l’apprentissage sous forme de mini-jeux de l’utilisation d’ustensiles de cuisine ou encore de découpes d’aliments. Chaque mini-jeu demande de reproduire, soit avec l’écran tactile, soit avec les détections de mouvements des joy-con ou simplement à la manette, en fonction de votre choix de départ, une série de mouvements ou de sélection dans un ordre précis des ingrédients à mélanger. Le tout, dans un temps imparti et récompensé si vous réussissez chaque étape. On apprend donc à se servir d’un four, d’un mixeur, de casser des œufs, la découpe des légumes etc… de quoi être un vrai petit chef !

Une fois la série de technique terminée, on débloque 1 ou plusieurs recettes. Chacunes des recettes fraîchement débloquées est à cuisiner en reproduisant les différents mouvements appris lors de l’apprentissage des techniques, toujours avec une limite de temps et récompensé si on réussit correctement les mouvements, puis présenter aux jury une fois terminé pour recevoir une note sur 10.

Lorsqu’on termine toutes nos recettes disponibles on recommence une nouvelle série de maîtrise de technique pour débloquer les prochaines recettes et ainsi de suite pour un total de 70 recettes pas très cohérentes en elles-même. Autant dire qu’une certaine répétitivité s’installe rapidement si vous jouez sur de longue période, car à côté de ça, Yum Yum Cookstar ne propose pas grand chose. Le titre reste amusant et plaisant à faire mais sur de courte périodes. Seule la sélection d’une difficulté avant la préparation de votre recette offre un certain challenge, car plus vous choisissez la difficulté au dessus, plus vous devez réaliser votre plat sans aide. De quoi donner au plus aguerri d’entre nous un peu plus de plaisir de jeu. mais au final on s’attache plus à réaliser les mini-jeux que de s’intéresser à la recette.

En soit, Yum Yum Cookstar ne change pas la formule déjà mise en place par Cooking Mama, à tel point qu’on pense à un simple copier coller avec un nouvel habillage, ce même dans son gameplay qui peut par moment être imprécis et agaçant, mais tout dépend de votre approche bien entendu. Habillage qui pour l’occasion devient plus coloré et plus Girly afin de coller au mieux au public visé. Le titre propose certes 70 recettes et autant de technique à maîtriser ce qui offre une bonne durée de vie mais reste pauvre en contenu comparé au titre mobile qui existe sur le sujet avec pourquoi pas une gestion d’une cuisine entière voir même d’un restaurant. le tout entièrement en français.