Une version modernisée du MMORPG légendaire débarque sur console pour la première fois

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Le studio de développement acclamé par la critique ArenaNet vient d’annoncer ce soir Guild Wars 3, le troisième opus d’une saga légendaire et très appréciée du MMORPG. Le dernier épisode en date de Guild Wars remonte à 2012. Le jeu sortira dans le monde entier sur PC, Steam et PlayStation 5, ce qui fera de lui le premier jeu Guild Wars disponible sur console de salon. La première bêta est prévue à l’automne 2027.

L’histoire de Guild Wars 3 se déroule plus d’un millénaire avant les événements du premier jeu, dans le vaste monde sauvage et imprégné de magie d’Orr en Tyrie. Les esprits vael, des créatures naturelles profondément liées à ces terres, sont la manifestation même de ces paysages verdoyants. Différentes guildes s’affrontent pour déterminer comment protéger ou exploiter au mieux les richesses du monde extérieur à la civilisation. Ces esprits de toutes tailles sont innombrables et influencent les écosystèmes qui les entourent à plus ou moins grande échelle. Les plus remarquables d’entre eux sont les animages. Comme montré dans la bande-annonce, les joueurs disposeront chacun d’un animage qui leur permettra de se lier aux esprits d’Orr et leur servira également de monture pour explorer le vaste monde ouvert du jeu.

Les joueurs deviendront des gardevaels, membres d’une guilde d’aventuriers ayant juré de préserver et protéger les esprits de la nature ainsi que les terres d’Orr. Grâce aux options de personnalisation de personnage très complètes et au gameplay de perfectionnement de compétences pour lesquels la franchise Guild Wars est réputée, les joueurs pourront se lancer à l’aventure et affronter les dangers de ce monde en ligne riche et somptueux. Ils pourront également tisser des liens avec les esprits de la nature, les habitants d’Orr et les gardevaels incarnés par les autres joueurs.

Le système de combat a été conçu pour être agréable que l’on joue à la manette ou au clavier, et pour récompenser les joueurs qui savent bien se placer en mettant l’accent sur le plaisir ressenti lors des déplacements et sur le fait de garder la cadence. Il sera possible de transitionner facilement entre les différents modes de déplacement et en utilisant la vitesse pour infliger plus de dégâts aux ennemis. ​

Les détails concernant le prix, les bêtas, la date de sortie et les éléments de gameplay seront dévoilés dans les prochains mois et au cours de l’année 2027.