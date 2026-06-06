Lords of the Fallen II confirme sa date de sortie

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À l’occasion du Summer Game Fest 2026, le développeur indépendant CI Games dévoile un tout nouveau trailer, « The Battle for Thorngar », pour Lords of the Fallen II. Cette vidéo lève un peu plus le voile sur les combats et l’univers dark fantasy du jeu, tout en confirmant que ce très attendu souls-like sortira simultanément sur PC via Steam et l’Epic Games Store, ainsi que sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S, à l’automne 2026.

L’un des nouveaux lieux dévoilés, Ysiguen, est un vaste biome en partie inspiré de la mythologie asiatique. Avec ses imposantes pagodes, déformées par des forces démoniaques, et ses courtisanes à cornes, le lieu est défendu par Lingao the Souring Storm, un dragon gigantesque maniant la foudre.

Le trailer dévoile également la toute nouvelle classe d’armes de type katana, répondant ainsi à l’une des demandes les plus populaires de la communauté, en plus de l’ajout déjà confirmé des faucilles. Les joueurs ont également pu découvrir plus en détail la nouvelle liste de PNJ qui les aideront dans leur croisade contre le mal, ainsi que les Seigneurs des Ténèbres qui se dresseront sur leur chemin.

Avec Lords of the Fallen II, CI Games entend proposer une évolution « plus audacieuse, plus courageuse et plus sanglante » de sa franchise vedette, en s’appuyant directement sur les nombreux retours de la communauté concernant le titre de 2023, et sur les enseignements tirés de plus de 70 mises à jour. Cette suite approfondit encore davantage son style de combat agressif caractéristique grâce à de nombreuses améliorations. Lords of the Fallen II est conçu pour offrir une expérience de jeu plus rapide, plus réactive et plus satisfaisante que jamais, avec des exécutions brutales, des capacités de combat élargies et des démembrements saisissants.

Cette suite proposera également un royaume d’Umbral plus immersif que jamais, un univers plus riche et plus varié, une liste d’ennemis considérablement élargie avec des factions propres à chaque biome, et des combats de boss plus dynamiques. Un mode coopératif avec progression partagée sera disponible dès la sortie.

En mars 2026, Lords of the Fallen (2023) s’était vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires. Pour fêter la nouvelle, CI Games offre à tous les joueurs de Lords of the Fallen (2023) le DLC original « Precious Metals Armour Tincts », qui n’était à l’origine disponible qu’en bonus de précommande. Il permet ainsi aux joueurs de changer la couleur de leur équipement pour une plus grande personnalisation. Les éditions Standard et Deluxe du jeu sont également en promotion sur Steam, Epic Games Store, PlayStation®5 (édition Deluxe uniquement) et Xbox Series X|S, avec des réductions allant jusqu’à 75 %. Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages officielles des boutiques en ligne.

Lords of the Fallen II peut déjà être wishlisté sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.