Urban Games dévoile Transport Fever 3, l’expérience ultime de gestion de transport

Suite à Transport Fever 2 sorti en 2019, qui bénéficie d’évaluations « très positives » sur Steam (d’après plus de 22 000 évaluations), le prochain opus de la série Transport Fever, très attendu, proposera le jeu de gestion de transport le plus ambitieux et immersif à ce jour, avec un lancement en simultané sur plusieurs plateformes. Pour accompagner l’annonce de Transport Fever 3, Urban Games dévoile une bande-annonce cinématique et ouvre les inscriptions à la première phase de béta fermée.

Un monde en mouvement

Transport Fever 3 permet aux joueurs de concevoir, bâtir et gérer des empires de transport s’étendant sur des voies ferrées, routières, maritimes et aériennes, à travers quatre environnements distincts : tempéré, aride, tropical, et le tout nouvel environnement subarctique. Chacun de ces climats offre ses propres défis et possibilités de gameplay grâce à une génération de terrains considérablement améliorée. Les joueurs construisent leurs mondes à l’aide de véhicules retraçant un siècle d’innovations dans le domaine des transports, avec plus de 250 modèles authentiques de trains, bus, tramways, camions, bateaux, avions et, pour la première fois, des hélicoptères.

Au cœur de Transport Fever 3 se trouve un monde dynamique et entièrement simulé, peuplé de colonies et d’industries qui évoluent au gré des actions des joueurs. Chaque ville peut se transformer en une cité tentaculaire, chaque ligne de ravitaillement peut influencer la réputation, et chaque décision impacte la vie, le travail et les déplacements des habitants.

Le temps d’attente pour les passagers est trop long et tous les services sont surchargés… Le poisson apporté par bateau pourrit dans l’entrepôt… Voici le genre de problèmes auxquels seront confrontés les joueurs dans leur quête de maximisation des profits.

L’évolution d’une franchise

Pour le développement de Transport Fever 3, Urban Games s’appuie sur le succès des précédents titres de la série, tout en intégrant les retours des fans et l’observation du comportement des joueurs. Ainsi, le gameplay de type « tycoon » a été privilégié dans ce nouvel opus. Le jeu propose un défi captivant et évolutif grâce à une gamme complète d’options de personnalisation de la difficulté. Les actions des joueurs ont un impact significatif sur la croissance des villes. La réputation des joueurs est cruciale pour leur progression. Le bruit, la pollution, les embouteillages, les temps d’attente, les livraisons de marchandises et le transport de passagers influencent directement l’évolution des villes, ce qui permet à chaque ville de développer un caractère au fil du jeu.

Construire des installations de renommée mondiale, moderniser ou optimiser les itinéraires et concevoir des plateformes de fret avec des entrepôts dédiés deviennent essentiels pour les joueurs désireux de maximiser leur succès.

Cette attention portée au gameplay a considérablement enrichi le mode Tycoon tout en allongeant la courbe d’apprentissage. Les nouveaux joueurs feront plus aisément leurs premiers pas vers un empire du transport rentable, tandis que les vétérans apprécieront la nécessité de repenser régulièrement des itinéraires qui, historiquement, auraient imprimé de l’argent de manière permanente. La nouvelle fonctionnalité « Contrats » accompagne les joueurs au début de leur progression et les met au défi par la suite, en équilibrant récompenses alléchantes et risques potentiels.

Pour les joueurs qui recherchent un défi structuré, le nouveau mode Campagne propose plusieurs scénarios inspirés de l’histoire réelle. Ceux qui préfèrent concevoir de magnifiques cartes et réseaux pourront créer tout ce qu’ils souhaitent dans le mode Bac à sable, qui sera encore plus vaste grâce à la prise en charge du modding multiplateforme.

En complément des améliorations majeures de gameplay, Transport Fever 3 comprend également des fonctionnalités très demandées comme le cycle jour-nuit, les industries offshores et de nouvelles formes de transport, notamment des hélicoptères et des tramways cargo.

Qu’il s’agisse de nouveaux venus ou de magnats chevronnés, Transport Fever 3 invite tous les joueurs à remodeler le monde une connexion à la fois.

Transport Fever 3, la prochaine évolution de la série de gestion de transport acclamée, sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.