Police Simulator: Patrol Officers s’enrichit avec la mise à jour Garage & Tools et d’un nouveau season Pass

En plus de cette mise à jour, le nouveau pack Vehicle Customization Pack est également disponible, offrant encore plus de pièces aux joueurs qui souhaitent transformer leur véhicule de patrouille à leur image. Ce pack est également le premier contenu du tout nouveau season pass. Enfin, Police Simulator: Patrol Officers est désormais disponible sur le Xbox Game Pass, et grâce à la nouvelle fonctionnalité de crossplay entre Xbox et PC, les joueurs peuvent faire équipe sur différentes plateformes pour la toute première fois

La nouvelle bande-annonce donne un premier aperçu de la personnalisation des véhicules de patrouille, des nouveaux outils tels que la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) ainsi que des prochains DLC :

Découvrez de nouveaux outils et créez de nouveaux looks avec la mise à jour gratuite Garage & Tools

Imposez votre style sur le terrain grâce à des véhicules de patrouille entièrement personnalisables. Pour la première fois dans l’histoire de Brighton PD, les officiers peuvent personnaliser leurs véhicules de patrouille avec des équipements aussi bien tactiques qu’élégants. Les principales fonctionnalités incluent :

La lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) pour un contrôle plus efficace depuis l’intérieur de la voiture

Des pièces personnalisées : ailerons, jantes, pare-buffles, barres lumineuses et autocollants (tous disponibles dans plusieurs couleurs et variantes)

Des corrections de bugs et des améliorations de performances pour des opérations de patrouille plus fluides

Optez pour une qualité premium avec le pack Vehicle Customization Pack

Faites passer votre voiture de patrouille au niveau supérieur avec 30 pièces exclusives supplémentaires :

De nouveaux ailerons et barres lumineuses de haute performance

Des jeux de jantes et de pare-buffles supplémentaires

11 modèles d’autocollants audacieux pour votre véhicule

Un tout nouveau season pass

Pour les officiers qui en veulent toujours plus, le Season Pass 2025/2026 comprend :

Un accès immédiat au pack Vehicle Customization Pack (disponible le 20 mai)

(disponible le 20 mai) Deux nouveaux véhicules de patrouille (disponibles au 3e et 4e trimestres de 2025)

Un pack de DLC supplémentaire (disponible au 3e trimestres de 2025)

Une extension majeure ajoutant un nouveau quartier et de nouveaux systèmes de jeu (disponible fin 2025/début 2026)

Également disponible dès maintenant

Police Simulator: Patrol Officers rejoint le catalogue du Xbox Game Pass (Ultimate, PC, Standard)

Le crossplay arrive sur PC et Xbox

Des packs de skin gratuits avec de nouvelles livrées de véhicules

La nouvelle mise à jour Garage & Tools est désormais disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le pack Vehicle Customization Pack ajoute de nouvelles pièces personnalisées et est disponible au prix de 6,99 € ou dans le cadre du nouveau season pass disponible sur les mêmes plateformes au prix de 24,99 €.