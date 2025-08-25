Partager Facebook

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film. Mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

Couronné du Grand Prix au dernier Festival de Cannes, le film du cinéaste Joachim Trier nous livre un drame intime qui trouve le juste équilibre entre gravité et légèreté. L’œuvre aborde avec subtilité les rapports familiaux, l’Art et la création tout en plongeant le spectateur dans une mise en abyme permanente avec deux films dans le film et du théâtre. La Maison est un personnage à part entière et incarne le socle de la famille. Un film magnifiquement écrit, mis en scène et interprété.

Valeur sentimentale

Un film de Joachim Trier

Avec Frénétic Films

Distributeur : Ella Fanning,Renate Reinsve;Stellan Skarsgard

Durée : 123 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 20 août 2025