Vanlife : California devient une marque dédiée

Volkswagen, géant de l’automobile, a récemment dévoilé une initiative audacieuse en lançant une nouvelle marque, « California », entièrement consacrée à l’univers en plein essor de la vanlife.

Cette marque se distingue non seulement par une gamme diversifiée de véhicules de loisirs, mais aussi par une palette étendue de services et une assistance technique de pointe. Profitant de la prestigieuse scène du Caravan Salon de Düsseldorf, la firme de Wolfsburg a ainsi présenté cette évolution stratégique, avec l’intégration de ses emblématiques vans aménagés sous l’égide de la marque « California ».

Cette nouvelle entité ne se limite pas à la simple commercialisation de véhicules, mais embrasse une vision plus large, celle de créer un écosystème complet dédié aux amateurs de vanlife. Outre les véhicules, « California » ambitionne de proposer une multitude d’équipements et d’accessoires spécialement conçus pour les voyages nomades, tout en offrant une assistance technique à l’échelle européenne, baptisée « California Profi ». Ce service vise à accompagner les utilisateurs dans la planification de leurs itinéraires, la simplification de leurs trajets, et la personnalisation de leurs expériences, en proposant également des solutions de location ou d’achat de vans aménagés.

Lars Krause, Membre du Directoire en charge des Ventes et du Marketing chez Volkswagen, a ainsi souligné lors de cet événement : « Avec la création de la marque ‘California’, nous ouvrons un nouveau chapitre chez Volkswagen Véhicules Utilitaires. Cette marque va bien au-delà de nos célèbres vans aménagés. Elle incarne un nouvel univers qui permettra à la communauté des conducteurs de vans California de profiter d’une offre unique de services, de produits et d’expériences d’aventure. Notre objectif est de faciliter chaque aspect de leurs voyages, de la préparation à l’équipement, en passant par la participation à des événements exclusifs. »

La marque « California » se dote également d’une identité visuelle inédite, symbolisée par un logo stylisé dérivé de la lettre « C », évoquant tour à tour une vague, une route sinueuse ou une colline ondulante. Ce logo se décline à travers trois environnements distincts : « Rugged Nature », « Elegant Urban » et « Atmospheric Coastline ». Ces éléments graphiques seront visibles non seulement lors des salons, mais aussi sur l’application mobile et le site web de California, ainsi que sur les produits de la gamme lifestyle associés.

Le Caravan Salon de Düsseldorf de cette année a été l’occasion pour Volkswagen de présenter une série d’innovations. Parmi celles-ci, on retrouve le tout nouveau California, inspiré par la dernière génération du Multivan, un véhicule polyvalent qui s’adapte aussi bien à la vie quotidienne qu’aux aventures en plein air grâce à son toit relevable. Ce modèle se décline en plusieurs versions, offrant des équipements adaptés au camping, et des motorisations diesel, essence, ainsi qu’une option hybride rechargeable.

Le salon a également été marqué par la présentation du Grand California, un véhicule basé sur le Volkswagen Crafter, disponible en deux longueurs, chacune offrant un aménagement distinct des couchages, soit en configuration longitudinale, soit transversale. Le nouveau Caddy California, agrémenté du pack PanAmericana, a fait sa première apparition mondiale, affichant un style robuste et des équipements intégrés pour les aventuriers. En complément, l’ID. Buzz 100% électrique a également été présenté, accompagné de sa caravane T@b, un ensemble qui a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux, ainsi que l’ID. Buzz Pro à empattement long.

Pour découvrir ces nouveautés et plonger dans l’univers de « California », les passionnés de vanlife sont invités à se rendre au Caravan Salon de Düsseldorf, qui se tient du 31 août au 8 septembre 2024.