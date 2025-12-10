Vengeance et festivités sont au programme plongez dans la saison 20 d’Overwatch 2

Partager Facebook

Ce ne serait pas l’hiver sans une bonne tempête. Celle-ci se nomme Vendetta, le premier personnage de dégâts de mêlée de l’histoire d’Overwatch ! Après un passé mouvementé avec la Griffe, elle débarque avec de grandes ambitions pour son avenir. Héritière d’Antonio Bartalotti, elle s’est vu refuser ce qui lui revenait de droit et s’est battue pour atteindre le sommet dans l’arène du Colosseo avec une férocité et une ambition sans limites. La voilà maintenant sur le champ de bataille avec une épée en main et un plan mûrement réfléchi.

Vendetta s’épanouit dans la proximité du combat rapproché. Elle s’élance, frappe, bondit et réduit la distance avec un style quasi royal (si les familles royales réglaient toujours leurs disputes en croisant le fer). Chaque coup d’épée porte sa colère. Chaque geste témoigne de son assurance. Et chaque victoire vous semblera méritée. Son arsenal marie mobilité et puissance, élégance et fureur. Elle est inévitable. Et elle est venue réclamer vengeance et se faire une place dans votre collection d’actions de la partie. Arriva la punizione !

La Féerie hivernale fait son retour du 9 décembre au 7 janvier avec Méfaits et magie, le mode de jeu populaire de cache-cache, sur une carte familière enneigée. Pendant les deux premières semaines, vous vous cacherez dans le décor ou traquerez vos adversaires déguisés dans une ambiance festive tout en tirant avec armes en intérieur (cette action est fortement déconseillée (illégale, même)).

Mais, au milieu de l’évènement, la magie opère. Les éléments du décor prennent vie, étirent leurs petits membres en bois et décident que ça suffit. La Féerie de Méfaits et magie donne vie à vos déguisements et vous permet de riposter avec un charme explosif. Le pain d’épice mord, les bonhommes de neige explosent et l’ambiance festive part littéralement en fumée. Au milieu de l’agitation, vous pouvez obtenir Chacal démon gelé et Cassidy montagnard gelé, suivre votre progression sur la page de l’évènement et profiter du joyeux chaos des fêtes avec vos ami(e)s en évitant toutes ces rafales de sucres d’orge.

Cette année inclut également un système de récompenses festives divisé en trois parcours pour obtenir les objets ornementaux qui représentent le mieux votre style. Terminez tous les défis de la Féerie hivernale et des autres modes pour gagner des cookies de Noël à dépenser ensuite sur trois parcours : Tracer lutin, Chacal Krampus et Torbjörn père Noël. Chaque parcours offre son propre ensemble de cadeaux, d’étapes et de caractère qui vous permet d’évoluer à votre rythme tout en vous habituant à la douce et joyeuse ambiance des fêtes.

Récupérez vos cookies et venez vous battre dans cette ambiance d’hiver conviviale du 9 décembre au 7 janvier.

La saison 20 d’Overwatch 2, c’est aussi une mise à jour du mode Stadium avec l’arrivée de Doomfist et Wuyang, et le rééquilibrage complet de Cassidy. Côté parties classées, de nouveaux bonus alimentent la course au Top 500 et les meilleurs joueurs sont davantage mis en avant afin de briller auprès de la communauté. Les tricheurs, eux, finiront dans l’ombre, tandis ceux qui les ont affronter verront leur progression récupérées en cas de défaite injuste.

Cette saison 20 s’accompagne aussi de nouveaux modèles mythiques pour Cassidy, d’un nouveau modèle d’arme pour Orisa, d’un nouveau passe de combat et de nouveautés dans la boutique.

Enfin, que serait une saison des fêtes sans sa dose de cadeau ? Les joueurs peuvent désormais offrir en quelques clics des passes de combat, des lots de monnaie et des packs premium à leurs amis.

Lancez-vous dans la saison 20 d’Overwatch 2.