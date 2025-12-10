Playboi Carti débarque dans Fortnite en tant que premier boss “musical” sur Blitz

L’une des figures les plus influentes du hip-hop, rappeur d’Atlanta aux multiples disques de platine et en tête des charts, Playboi Carti, débarque dans Fortnite le 11 décembre ! Ce rappeur iconoclaste arrive avec la mise à jour v39.10 et sera le premier boss musical sur Blitz. Préparez-vous à découvrir sa réalité : de nouvelles tenues Playboi Carti, des emotes, des morceaux et bien plus encore seront également disponibles dans la boutique le même jour.

Aperçu furtivement pour la première fois dans le live event Fortnite Zero Hour, événement qui a attiré 10,5 millions de joueurs, Playboi Carti et d’autres légendes se sont réunis pour sauver la réalité des forces obscures. Depuis son apparition, les fans comptent les jours avant de pouvoir se procurer une collection complète de produits dérivés de Carti et exploiter la puissance de ce nouveau Blitz Boss.

Nouveautés de la boutique :

  • Emotes: EVIL J0RDAN et Rather Lie (inspiré par la danse de Carti!)
  • Tenues : tenue Playboi Carti et tenue King Vamp Carti
  • Jam Tracks : “Evil J0rdan” et “Sky”

Retrouvez Carti dans Fortnite Blitz Royale, un mode Battle Royale rapide à 32 joueurs où la victoire peut être à vous en 5 minutes ou moins.

