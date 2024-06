VENOM – THE LAST DANCE: la première bande-annonce est disponible

Tom Hardy revient dans VENOM: THE LAST DANCE pour le dernier film de la trilogie consacrée à l’un des personnages Marvel le plus génial et le plus complexe.

Synopsis

Eddie et Venom sont en fuite. Pourchassés par leurs deux mondes et bannis, ils sont obligés

de prendre une décision dévastatrice, qui marquera la dernière aventure de Venom et Eddie.