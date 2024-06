Partager Facebook

Justine, son mari et toute leur bande d’amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d’argent : organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur, qui cherche à séduire une femme.

Baignée d’une belle lumière chaude, cette croisière en pénichette d’une bande de personnages farfelus nous emmène dans une escapade poétique et pleine d’humour. Au bénéfice d’une excellente distribution (aux fidèles du réalisateur est venu s’ajouter Daniel Auteuil), le film, situé entre vaudeville et escroquerie, séduit par son charme, sa fantaisie et sa légèreté. Un excellent moment de cinéma.

La petite vadrouille

Un film de Bruno Podalydès

Avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 96 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans