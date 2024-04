Vérifier les faits énoncés par Gemini, l’IA de Google

Partager Facebook

Google Gemini, l’IA générative de Google, est un outil puissant, mais il ne s’agit pas d’un moteur de recherche traditionnel.

Il est crucial de vérifier attentivement les réponses qu’il fournit, car bien que capable de générer des idées et des données, il peut également se tromper. Il est essentiel de garder à l’esprit la nécessité de vérifier les sources et de ne pas considérer les chatbots IA comme des moteurs de recherche à part entière.

Google met en garde contre l’utilisation de Gemini pour des conseils médicaux, légaux, financiers ou d’autres domaines professionnels, et déconseille le partage d’informations personnelles avec le chatbot. Gemini cite souvent ses sources, en fournissant des liens vers les pages web pertinentes ou en mentionnant des sites populaires entre parenthèses lorsque les sources sont multiples.

Pour optimiser l’utilisation de Gemini, il est recommandé de s’assurer que le paramètre « Réponses en temps réel » est activé, ce qui permet de voir les réponses apparaître ligne par ligne au fur et à mesure. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des extensions pour obtenir des résultats plus riches, en se connectant à d’autres services Google tels que Google Flights ou Google Maps pour des réponses personnalisées.

Gemini offre également la fonctionnalité de vérification des réponses, permettant aux utilisateurs de vérifier les éléments de la réponse mis en évidence en trois couleurs différentes : vert pour des contenus similaires, orange pour des différences ou du contenu non pertinent, et l’absence de surlignage pour des informations insuffisantes. Cette fonctionnalité facilite la vérification des citations et l’évaluation de la pertinence des réponses.

Enfin, pour obtenir des résultats optimaux avec Gemini, Google recommande d’utiliser un langage naturel, d’être clair et concis, de fournir du contexte et d’utiliser des mots-clés spécifiques et pertinents. Les utilisateurs peuvent également modifier les réponses générées par Gemini pour les adapter à leurs besoins, en modifiant le prompt original ou en ajustant le ton et la longueur de la réponse. En revérifiant et en indiquant leur appréciation des réponses proposées, les utilisateurs peuvent aider Gemini à s’améliorer et à fournir des résultats plus précis à l’avenir.