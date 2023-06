« Vers un avenir radieux », le nouveau film de Nanni Moretti maintenant au cinéma

Partager Facebook

Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui ! Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.

Convoquant son double, Giovanni, Nanni Moretti nous livre ses états d’âme de réalisateur désabusé, renouant ainsi avec la veine autofictionnelle de « Journal intime ». Le film entremêle les niveaux de récit, soit le tournage d’un film où les communistes italiens assistent à la répression soviétique de l’insurrection de Budapest en 1956 et le présent où Giovanni se débat dans la production de son film alors que sa femme s’apprête à le quitter et sa fille à épouser un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Le film multiplie également les registres en passant du drame familial à la comédie de mœurs sans oublier des moments musicaux. Le réalisateur italien quasi septuagénaire nous livre une œuvre à la fois politique, intellectuelle, mélancolique, bavarde, drôle, ironique et enthousiasmante.

Vers un avenir radieux

Un film de Nanni Moretti

Avec : Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric, Teco Celio

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 95minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16ans

Date de sortie : mercredi 28 juin 2023