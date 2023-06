Farming Simulator 22 annonce son Edition Premium

Partager Facebook

Avec la prochaine version premium de Farming Simulator 22, l’éditeur et développeur GIANTS Software comble tous les joueurs en apportant de la variété dans les champs. Le nouveau contenu de l’extension Premium sera présenté à la FarmCon cette année, mais un premier trailer est déjà disponible et montre un aperçu des fonctionnalités à venir.

Farming Simulator 22, récompensé internationalement, propose ici six cartes, sept packs de contenu officiel et deux extensions. Les nouveaux joueurs et les agriculteurs confirmés bénéficient ainsi d’une énorme quantité d’activités dont ils peuvent profiter en famille ou entre amis lors de parties de jeu en compétition ou en coopération. Le jeu sort le 14 novembre sur consoles et PC en version physique et numérique.

Des cultures, des machines et une nouvelle carte

L’extension Premium, également disponible séparément, fait partie de l’édition et elle inclut une nouvelle carte : Zielonka. Il s’agit d’un environnement calme en Europe Centrale, idéal pour faire pousser des légumes comme des carottes, des panais et des betteraves rouges. Ces nouvelles cultures sont ajoutées à la liste des 20 champs déjà présents, en plus des nouvelles usines et des chaînes de production.

Plus de 35 véhicules et outils viennent étendre le parc agricole ajoutant plus de réalisme. Les constructeurs Dewulf, Gorenc, Agrio & WIFO font leur entrée dans la série avec des machines de BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland ou encore SaMASZ.

Tout le contenu de l’Année 1 et de l’Année 2

La Premium Edition de Farming Simulator 22 contient les packs Antonio Carraro, Kubota, Vermeer, Göweil, Hay & Forage ainsi que deux autres packs bientôt annoncés. L’extension Platinum axée sur la forêt qui introduit Volvo et d’autres marques à la série, mais aussi des nouvelles mécaniques de gameplay, une nouvelle carte et bien plus, sont inclus dans l’extension Premium.

Farming Simulator 22: Premium Edition sera disponible sur PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 et Xbox One le 14 novembre.