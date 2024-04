Vigor arrive bientôt et gratuitement sur PC

Dès le mois de mai, les joueurs du monde entier pourront partir à la découverte des vestiges d’une Norvège ravagée par la guerre dans ce jeu free-to-play qui a déjà conquis plus de 20 millions de joueurs sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Il s’agit de la première sortie du jeu sur une nouvelle plateforme depuis son arrivée sur PS4 et PS5 en 2020, suite à de nombreuses requêtes de la communauté depuis presque cinq ans.

L’accès anticipé sera accompagné du Pack Reinforcements. Celui-ci, vendu au prix de 19,99 euros, permettra aux joueurs qui l’achèteront de jouer entre eux sur PC pendant toute la durée de l’accès anticipé. Le Pack Reinforcements contiendra par ailleurs un uniforme exclusif et un titre unique grâce auquel les joueurs pourront se démarquer comme les premiers à avoir joué à Vigor sur PC. Le Pack Reinforcements contiendra également un ensemble d’armes et de consommables de diverses raretés qui aidera les joueurs à entamer leur périple dans cette Norvège postapocalyptique qui recèle nombre de dangers. Une fois l’accès anticipé terminé, tous les progrès réalisés par les joueurs PC seront effacés. La seule chose qui restera liée à leur compte sera le contenu du Pack Reinforcements. Le format de cet accès anticipé est donc très similaire à celui de la première sortie de Vigor sur Xbox Game Preview en 2018.

Dans la mesure où Vigor est disponible sur consoles depuis près de 5 ans, une grande quantité de contenu a été ajoutée au jeu au fil du temps. Bohemia Interactive a donc décidé de permettre aux joueurs qui achètent le Pack Reinforcements de bénéficier d’un accès anticipé à la dix-huitième saison de contenu intitulée Vigor Chronicles: Isolation. Cette mise à jour a introduit la très attendue grenade fumigène, la nouvelle carte Eikevjen Shootout, des améliorations au système de combat au corps à corps et le fusil d’assaut M14. Les joueurs de l’accès anticipé auront également un aperçu de la refonte des armes, très demandée par la communauté. Ils seront les premiers à tester les améliorations apportées aux armes à feu et pourront faire part à l’équipe de développement de leurs commentaires avant la sortie du jeu.

Vigor est actuellement disponible en accès anticipé et sa sortie complète est prévue pour 2024.