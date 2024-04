Mortal Kombat 1 dévoile sa cinquième saison avec un nouveau trailer

Partager Facebook

Warner Bros. Games a publié un nouveau trailer de Mortal Kombat 1 pour le lancement de la Saison 5 : Tempêtes, une nouvelle saison de contenus centrée sur l’arrivée de Raiden comme boss principal du mode Invasions. La Saison 5 : Tempêtes propose de nouveaux défis, éléments d’histoire, combats contre des boss et récompenses. Il vous sera aussi possible de remporter les skins de personnages Johnny Cage Éclairagiste, Scorpion Surcharge Soudaine, Liu Kang Divinité Voltaïque, Liu Kang Âme Électrique, Général Shao Guerrier Voltaïque, Sub-Zero Givre Chargé, Kung Lao Courage Magnétique, Rain Mage Miroitant, Raiden Corruption Par Le Mal, et bien d’autres, dans le mode Invasions et la Kombat League. La Saison 5 : Tempêtes est disponible dès maintenant et jusqu’au 4 juin.

Ermac est le nouveau kombattant à télécharger (DLC) à rejoindre le roster de Mortal Kombat 1, en accès anticipé pour les détenteurs du Kombat Pack. Il sera ensuite disponible pour tous à partir du 23 avril. Les fans pourront avoir un aperçu détaillé du gameplay d’Ermac et de Mavado, le prochain Kombattant Kameo (disponible en mai 2024), ainsi que des futurs contenus de saison dans le Kombat Kast de cette semaine.

​De plus, des récompenses exclusives pour Mortal Kombat 1 seront aussi disponibles grâce aux Twitch Drops du 22 au 29 avril, dont les skins de personnage Minute Brûlante et Port d’Arme pour Scorpion, Enfer Sacré et Du Temps À Tuer pour Ashrah, ainsi que Maladie Épuisante et Spectateur Compulsif pour Baraka. Pour en savoir plus sur les Twitch Drops pour Mortal Kombat 1, rendez-vous ici.