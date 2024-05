Vigor est désormais disponible sur PC

Partager Facebook

Ce looter-shooter multijoueur, qui se déroule dans une Norvège ravagée par la guerre, a captivé plus de 20 millions de joueurs sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch depuis son lancement il y a cinq ans. Vigor entre aujourd’hui en accès anticipé sur Steam et son lancement complet, qui inclura des fonctionnalités cross-play, est prévu pour fin 2024.

Vigor est désormais disponible en accès anticipé sur PC. Le Pack Renforts est quant à lui disponible ​ au prix de 19,99 euros et permet de s’affronter uniquement entre joueurs PC. Ceux et celles qui achètent le pack recevront un uniforme exclusif et un titre dans le jeu, qui les identifiera comme les premiers à avoir rejoint Vigor sur PC. Le pack comprend également une sélection d’armes rares et de boosters de diverses raretés qui permettront de plonger au cœur de la Norvège d’après-guerre sous les meilleurs auspices.

Pendant l’accès anticipé, les joueurs PC auront l’opportunité exclusive d’expérimenter les nouvelles mécaniques de jeu qui étaient au cœur des récents efforts de développement. Cette refonte des armes, qui améliore l’expérience de jeu, sera proposée aux joueurs sur consoles plus tard dans l’année.

La progression de chaque joueur sera réinitialisée à la fin de l’accès anticipé, mais ils conserveront les récompenses obtenues grâce au Pack Renforts. Le jeu sera disponible en free-to-play après le lancement complet de Vigor, comme il l’est sur consoles. Après le lancement complet, le jeu prendra en charge le cross-play optionnel entre toutes les plateformes disponibles : PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.