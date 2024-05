Sony présente son nouveau smartphone haut de gamme le Xperia 1 VI

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les dernières technologies d’IA pour optimiser l’appareil photo et l’écran, et un nouveau téléobjectif puissant pour capturer des images exceptionnelles quelle que soit la distance de prise de vue.

Sony a le plaisir de présenter son nouveau smartphone haut de gamme : le Xperia 1 VI. Doté d’un téléobjectif à zoom optique, cet appareil offre la possibilité de réaliser des prises de vue à longue distance, d’une qualité remarquablement détaillée, jusqu’à un grossissement de x7,1. Sa plage focale étendue et pratique s’étend de 85 à 170 mm1. La lentille avancée de cet appareil photo assure par ailleurs des images de qualité sans compromis à toutes les distances focales, permettant la création de portraits professionnels captivants avec de superbes effets de bokeh. Equipé d’un capteur d’image « Exmor T for mobile », son grand-angle de 24 mm garantit d’excellentes performances en conditions de faible luminosité, ainsi qu’une mise au point automatique ultrarapide (autofocus) utilisant le suivi AF avec estimation de la pose humaine, optimisé par l’intelligence artificielle.

Le divertissement passe à la vitesse supérieure sur le Xperia 1 VI. Grâce à la technologie de réglage de l’image par IA « Powered by BRAVIA », son écran bénéficie de la qualité d’affichage des téléviseurs Sony BRAVIA, tandis que les nouveaux haut-parleurs produisent un son de haute qualité.

Il profite également de l’expertise de Sony en matière d’image, d’audio et de jeux mobiles pour dépasser les attentes audiovisuelles, et offre deux jours d’autonomie2. Le Xperia 1 VI propose une expérience vraiment haut de gamme.

Photographie professionnelle, assistée par IA

Le capteur Exmor T for mobile, développé par Sony et intégré dans l’objectif 24 mm du Xperia 1 VI, combiné à un traitement par IA, assure une qualité d’image comparable à celle des appareils photo plein format. Cette technologie garantit une réduction de bruit et une plage dynamique étendue, même dans des conditions de faible luminosité3, ainsi que la capture de vidéos aux couleurs cinématographiques.

Le téléobjectif à zoom optique, qui propose désormais un zoom x7,1, offre une plage de focales allant de 85 mm à 170 mm, avec un grossissement maximal d’environ x2 et une distance de mise au point minimale de 4 cm : l’occasion rêvée de s’adonner à la macrophotographie sans objectif macro dédié.

Grâce à son zoom optique et à ses possibilités de grossissement, cet objectif excelle dans les domaines de la macrophotographie et de la photographie de portrait. Il capture des images haute définition de sujets éloignés avec une qualité d’image sans compromis. De plus, pour la macrophotographie avec téléobjectif, il exploite la structure de l’objectif pour les gros plans, permettant aux utilisateurs de saisir des images caractérisées par des détails nets et un bokeh prononcé, surpassant l’acuité visuelle à l’œil nu. Cette capacité permet la capture de détails complexes, tels que le centre d’une fleur, et garantit des résultats très convaincants pour l’utilisateur.

L’objectif télézoom permet de prendre des photos télé-macro en haute résolution.

Nouveau suivi AF avec estimation de la pose humaine – une fonctionnalité d’IA embarquée sur les appareils photo de la série Alpha

La caméra arrière est équipée de la technologie d’IA capable de détecter le squelette humain, assurant ainsi un suivi AF précis même dans des conditions de prise de vue difficiles où la visibilité du sujet pourrait être compromise. Cette fonctionnalité avancée garantit un suivi stable et précis, améliorant la capture d’images dans divers environnements.

Une nouvelle application Caméra offre aux utilisateurs un mode d’expression simple et intuitif.

L’application Caméra du Xperia 1 VI a bénéficié d’une mise à jour majeure, arborant désormais une interface conviviale conçue pour offrir une navigation fluide. Cette amélioration met l’accent sur la praticité tout en conservant une gamme complète d’outils créatifs, tels que les modes de prise de vue (par exemple : PSM) et les préréglages des couleurs personnalisables (par exemple : Looks créatifs). Grâce à la capacité de suivi tactile, qui ajuste désormais automatiquement la luminosité et les couleurs, et le nouveau mode Pro Video offrant un contrôle approfondi4 des paramètres, les utilisateurs peuvent capturer facilement photos et vidéos avec une précision intuitive et une grande facilité.

Un nouvel écran plus intelligent et plus lumineux

Optimisé par BRAVIA, l’écran du Xperia 1 VI utilise la technologie de re masterisation par l’IA pour améliorer le contraste, la couleur et la clarté de l’image. Cette technologie est aussi efficace pour vos propres contenus que pour les services de streaming.

Pour améliorer la lisibilité dans des environnements très lumineux, le nouvel écran est 1,5 fois plus lumineux que celui de son prédécesseur. La nouvelle fonction Sunlight Vision améliore par ailleurs la visibilité en extérieur en éclairant l’image et en appliquant un traitement par IA pour éliminer les zones surexposées, en se basant sur l’analyse des images et la luminosité ambiante en temps réel.

L’écran du Xperia 1 VI utilise les dernières technologies BRAVIA.

Un son premium, sur haut-parleurs ou dans vos écouteurs

Avec son nouveau circuit audio haut de gamme destiné aux connexions câblées de 3,5 mm, un haut-parleur amélioré et des technologies audio innovantes, le Xperia 1 VI offre à votre musique toute la spatialité, la clarté et la qualité qu’elle mérite, que vous utilisiez des écouteurs filaires ou sans fil, ou les haut-parleurs stéréo full stage.

Les performances des haut-parleurs ont été considérablement améliorées. Grâce à la réduction de la distorsion à volume élevé et à l’optimisation des basses fréquences, le niveau de pression sonore a été nettement augmenté. L’expérience sonore n’en est que plus percutante et immersive.

Le Xperia 1 VI permet de tirer parti des dernières technologies et formats audio, notamment l’audio haute résolution, l’audio sans fil haute résolution, le LDAC, le Bluetooth5 LE Audio (basse consommation) et le Snapdragon Sound6. Lorsqu’il est associé à certains écouteurs sans fil, l’activation du mode de connexion AAC (Advanced Audio Coding) améliore encore la qualité sonore, même dans les environnements urbains animés, pour une expérience musicale ininterrompue.

Les meilleures performances de batterie de la série Xperia 1

Puissante et efficace, la batterie de 5 000 mAh garantit deux jours7 d’utilisation normale, le tout dans un boîtier léger et plus mince que les modèles Xperia précédents. L’utilisation combinée d’une dissipation de chaleur par chambre à vapeur, d’un nouvel écran à faible consommation d’énergie et d’une technologie d’optimisation énergétique unique autorise plus de 36 heures8 de lecture vidéo en continu, soit environ deux fois plus que les modèles précédents9.

Le Xperia 1 VI est équipé d’un mode de charge rapide qui permet d’atteindre environ la moitié de sa capacité en seulement 30 minutes. Il intègre par ailleurs un système de protection de la batterie renforcé par la technologie Xperia Adaptive Charging pour prévenir la surcharge et assurer ainsi quatre ans10 de fonctionnement optimal. Le Xperia 1 VI est compatible avec la nouvelle norme sans fil Wi-Fi 711 capable d’échanger des données à haut débit pour une expérience utilisateur améliorée.

Avec la fonction de charge rapide, la batterie peut atteindre 50 % de sa capacité en 30 minutes.

Des performances pour donner libre cours à votre créativité

La plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 ultra-intelligente12 ouvre une nouvelle ère de possibilités. Ce puissant processeur booste les capacités d’IA du Xperia 1 VI, offrant des performances inégalées en matière de caméra, d’audio, de jeux et d’affichage.

Une nouvelle fonction pour l’optimisation des jeux : « FPS Optimizer »

« FPS Optimiser » optimise dynamiquement l’utilisation du processeur et la fréquence d’images en fonction de l’environnement de jeu. La saisie tactile a été perfectionnée, offrant désormais trois vitesses de suivi et deux niveaux de précision de frappe pour garantir une expérience inégalée, aussi bien lors du jeu que lors de la diffusion en direct, où la réactivité est essentielle. Le processeur Snapdragon® 8 Gen3 Mobile, avec le Snapdragon Elite Gaming13, prend en charge un gameplay et une visionnage vidéo rapides et fluides.

Design tactile et sophistiqué

Grâce à sa face arrière texturée, le Xperia 1 VI gagne en confort, en fonctionnalité et en esthétique. Il offre une meilleure préhension et la micro fabrication convexe du verre trempé, associée à une finition dépolie, le rend plus résistant aux empreintes digitales et aux rayures superficielles que d’autres matériaux.

La caméra est dotée d’une base en métal robuste qui allie solidité et compacité fonctionnelle. Son design et sa couleur sont soigneusement travaillés pour s’harmoniser parfaitement avec l’appareil, lui conférant ainsi une esthétique haut de gamme sous tous les angles.

L’appareil est décliné en plusieurs couleurs pour s’adapter à votre style : noir, platine et vert kaki14.

Le boîtier du Xperia 1 VI allie confort et fonctionnalité.

Respect de l’environnement et inclusivité

La boîte du produit et le plateau principal du Xperia 1 VI sont ainsi fabriqués à partir du mélange de matériaux original de Sony, composé de bambou, de fibres de canne à sucre et de papier recyclé, ce qui permet d’obtenir un emballage individuel exempt de plastique15. En plus des efforts continus de Sony pour réduire le plastique, le ruban adhésif utilisé pour fermer les cartons d’expédition a été remplacé par du papier pour rendre les emballages plus respectueux de l’environnement.

Environ 85 %16 des matières premières utilisées pour certaines des pièces à l’intérieur et à l’extérieur du châssis sont des résines respectueuses de l’environnement (résines recyclées, résines végétales, etc.), comme le SORPLAS, un plastique recyclé ignifuge développé par Sony.

Sony a pour mission d’aider la planète et les personnes qui y vivent. Du contrôle vocal à l’augmentation de la taille du texte, le Xperia 1 VI comprend une gamme de fonctionnalités d’accessibilité, permettant à chacun de communiquer librement, quels que soient ses besoins individuels. Par exemple, le Xperia 1 VI comprend une fonction sonore permettant d’informer les utilisateurs des mesures horizontales de l’appareil photo pendant la prise de vue. De plus, Sony a introduit des améliorations uniques à la fonction « TalkBack » d’Android pour que les menus à l’écran soient lus dans une séquence logique afin d’améliorer l’accessibilité pour tous les utilisateurs.

L’emballage du produit et le plateau principal du Xperia 1 VI sont composés de matériaux sans plastique.

Coque avec support pour Xperia 1 VI (XQZ-CBEC)

La coque spécialement conçue pour le Xperia 1 VI est équipée d’un grip sur sa partie inférieure pour une manipulation facilitée et des prises de vue stables. De plus, une nouvelle bague de maintien fournie peut être fixée sur la coque pour améliorer la stabilité, tandis que le support permettant les orientations en mode paysage et portrait s’avère être un atout pratique. Le dos de la coque reproduit fidèlement la conception tactile et fonctionnelle de la face arrière du 245, préservant ainsi l’intégrité du design de l’appareil une fois la coque installée. La coque est disponible en trois couleurs assorties17 à l’appareil, et elle intègre le SORPLAS parmi ses composants18.

Prix et disponibilité

Le Xperia 1 VI sera disponible en précommande à partir du 15 mai, en Europe dans sa variante 256GB et livrable à partir de juin, au prix d’environ 1.399 CHF.