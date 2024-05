Le roguelite tactique Dicefolk débarque sur Nintendo Switch le 20 juin

Partager Facebook

Disponible depuis le mois de février dernier sur Steam, Dicefolk a bénéficié d’un accueil particulièrement chaleureux de la communauté : 88 % des évaluations sont positives ! Ce sera bientôt au tour des joueurs et joueuses sur Nintendo Switch de profiter des possibilités tactiques immenses d’un titre aussi accessible qu’exigeant.

Dicefolk offre une nouvelle vision du jeu de stratégie au tour par tour en vous donnant la possibilité de décider des actions de l’ennemi en plus de celles de vos propres monstres. Cette mécanique ajoute une nouvelle dimension tactique aux affrontements, qui bénéficient déjà de la possibilité de façonner ses dés au fil de l’aventure. Adaptez vos cubes à votre style de jeu et aux capacités de vos créatures, activez leurs pouvoirs au bon moment et maximisez vos dégâts tout en contrant au mieux les possibilités de vos adversaires : la victoire dépend de votre capacité à manipuler le hasard à votre avantage

Précommandez le jeu avant sa sortie pour profiter de 20 % de réduction !