VIRTUA FIGHTER CROSSROADS: la licence légendaire entrera dans une nouvelle ère en 2027

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Une ville inexplorée. Une histoire inédite. SEGA et RGG Studio ont profité du Summer Game Fest pour dévoilé un premier aperçu plein de panache de VIRTUA FIGHTER CROSSROADS, un tout nouvel épisode de Virtua Fighter prévu pour 2027.

Cette bande-annonce permet de découvrir Cielo, un tout nouveau combattant plongé au cœur d’une aventure narrative cinématographique bourrée d’action qui définira la nouvelle approche audacieuse du Studio RGG dans l’univers des jeux de combat. Les créateurs sont restés fidèles à l’âme de la licence en conservant des affrontements réalistes et des commandes accessibles, points forts qui ont imposé la série comme l’un des piliers indéboulonnables de l’industrie.

Une présentation entièrement dédiée à VIRTUA FIGHTER CROSSROADS a été diffusée révélant aux fans exactement à quoi ils peuvent s’attendre. De plus amples informations seront bientôt dévoilées au sujet du nouveau système de combat et des scénaristes talentueux qui ont travaillé sur le projet.