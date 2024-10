Vivez une adventure de science-fiction épique avec Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition, dès le 20 mars sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Le célèbre action-RPG arrive sur Nintendo Switch avec des graphismes améliorés, une histoire enrichie et bien plus encore

Battez-vous pour votre survie sur une planète mystérieuse et explorez votre environnement aux commandes d’un exosquelette géant dans Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Nintendo Switch . Disponible à l’origine sur console Wii U en 2015, l’action-RPG sortira le 20 mars 2025 sur Nintendo Switch avec des graphismes améliorés, une histoire enrichie et bien plus encore.