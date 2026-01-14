Partager Facebook

RTX 5090, jusqu’à 192 Go de RAM, 4 To de stockage : Lenovo signe un portable de démesure, plus proche d’une station de travail que d’un PC nomade. Une machine de niche, pensée pour la performance sans compromis.

Dans cet article, nous nous penchons sur le Lenovo Legion 9i (édition 2025), un ordinateur portable 18 pouces qui incarne la vision la plus radicale — et la plus musclée — de Lenovo pour le jeu et la création. Contrairement aux itérations précédentes, cette mise à jour adopte un châssis pleine puissance, parmi les plus massifs, les plus performants et surtout les mieux refroidis de sa catégorie. La contrepartie est immédiate : avec son bloc d’alimentation, l’ensemble frôle les 5 kilos. On n’est plus ici dans la mobilité “gamers” au sens moderne du terme, mais dans une station de combat transportable.

La configuration testée joue d’ailleurs la surenchère : GeForce RTX 5090, 192 Go de mémoire vive, 4 To de SSD rapides et une dalle compatible affichage 3D sans lunettes. Les performances délivrées sont à la hauteur d’un tel arsenal, mais l’essentiel se situe ailleurs : ce Legion 9i parvient à maintenir des températures plus basses et une nuisance sonore plus contenue que la plupart des rivaux testés jusqu’ici — un avantage décisif sur ce segment. En revanche, Lenovo fait un choix qui divise : le constructeur ne propose que de l’IPS, quand nombre de concurrents misent sur des panneaux mini-LED souvent jugés plus spectaculaires.

Design et fabrication : un Pro 7i sous stéroïdes

Difficile de ne pas voir, dans ce Legion 9i, une sorte de Legion Pro 7i agrandi, comme si Lenovo avait conçu le “Pro 9i” que certains attendaient déjà. Le châssis 18 pouces figure parmi les plus imposants du marché. Dans cette version haut de gamme, l’ordinateur pèse environ 3,75 kg, auxquels s’ajoutent 1,2 kg pour le chargeur 400 W. Résultat : 5 kg dans un sac, un chiffre qui situe clairement l’objet.

À noter : la variante 2D classique s’allège d’environ 250 g. Le modèle testé intègre l’option 3D sans lunettes, qui impose un capot plus épais et plus lourd. Lenovo compense toutefois l’encombrement par un design avec “bosse” arrière : l’écran est légèrement avancé vers l’utilisateur, ce qui atténue la sensation de profondeur sur le bureau.

Visuellement, le Legion 9i adopte une sobriété agressive : thème noir intégral, capot en fibre de carbone, surfaces mates sensibles aux traces — surtout autour du clavier et sur le repose-poignets. Point plus gênant : la surface de l’écran marque facilement et retient les traces de doigts de manière plus tenace qu’un verre brillant classique. Mieux vaut éviter d’y poser les mains, d’autant que l’écran n’est pas tactile.

À l’intérieur, Lenovo joue la carte de l’épure : peu de gravures, peu de branding, une présentation presque clinique (en dehors des autocollants à retirer). Le capot, lui, se rattrape : logo Lenovo sur la partie arrière surélevée, et gigantesque marquage LEGION au centre, rétroéclairé en RGB.

RGB, justement : on retrouve aussi une barre lumineuse à l’avant, qui déborde légèrement sur les côtés. Le tout est pilotable via l’application LegionSpace, même si l’organisation des réglages n’est pas immédiatement intuitive.

Sur le plan ergonomique, l’ensemble coche presque toutes les cases : patins efficaces, charnières solides avec ouverture à 180°, large repose-poignets, clavier complet flanqué de haut-parleurs. Deux réserves toutefois : les arêtes, encore un peu vives, et la sensibilité du revêtement aux marques et impacts sur les coins. Enfin, détail irritant : le bouton d’alimentation embarque une LED permanente (blanc/rouge/bleu selon le mode), trop vive, et particulièrement pénible la nuit.

La construction inspire en revanche une confiance totale : matériaux en magnésium anodisé, capot épais, rigidité remarquable, aucun craquement notable. La connectique est à la hauteur : Thunderbolt 5 en USB-C, HDMI, Ethernet, lecteur SD pleine taille. Les ports sont bien répartis, même si leur position assez centrale peut générer un peu de désordre de câbles ; et les deux Thunderbolt 5 se trouvent sur le même côté gauche, tandis que l’USB-C droit se limite aux données (pas de charge, pas de vidéo).

Clavier et pavé tactile : efficace, mais sonore

Le clavier reprend celui du Legion Pro 7i (2025) : membrane soignée, touches agréables, course de 1,6 mm, frappe franche. Dans notre cas, la frappe paraît toutefois plus “claquante” que prévu. Lenovo fournit par ailleurs un kit de remplacement (touches céramique et ressorts), destiné à personnaliser légèrement la sensation sans basculer dans du mécanique.

L’éclairage RGB est complet (par touche), avec niveaux de luminosité, thèmes et raccourcis mis en évidence en maintenant la touche Fn. Le pavé tactile, plus grand, fonctionne bien et offre une surface confortable, mais demande un temps d’adaptation pour localiser précisément la zone de clic.

Pas de biométrie avancée : ni caméra IR, ni lecteur d’empreintes.

Écran : IPS 4K 240 Hz… et option 3D

Lenovo opte ici pour une dalle IPS 16:10 4K (3840 × 2400) à 240 Hz, brillante, non tactile, sans verre protecteur. Deux variantes existent : une IPS standard, et une version capable d’afficher du contenu 3D sans lunettes (en 2K dans les applications compatibles) grâce à un suivi oculaire et un réseau lenticulaire.

Le modèle testé est la version sans la 3D. La dalle est excellente… pour de l’IPS : environ 500 nits, contraste autour de 1200:1, quasi 100 % DCI-P3, réglage très bas pour un usage nocturne, absence de scintillement/PWM. Elle supporte aussi G-Sync et un double mode : 4K 240 Hz ou 2K 440 Hz, un atout sérieux pour l’e-sport.

Reste la limite inhérente à la technologie : noirs moins profonds que mini-LED/OLED, HDR moins spectaculaire, halos et fuites de lumière possibles sur fonds sombres à haute luminosité. La finition brillante divise : elle renforce la perception des couleurs, mais multiplie les reflets.

Matériel et performances : le très haut du panier

La configuration testée aligne un Intel Core Ultra 9 275HX, une RTX 5090 175 W, 64 Go de DDR5 et 2 To de SSD. Particularité : quatre emplacements mémoire SODIMM, mais avec une contrainte de plateforme : dès qu’on installe trois ou quatre barrettes, la mémoire fonctionne à 4000 MT/s, contre 5200 MT/s avec deux barrettes. Pour beaucoup d’usages, l’impact reste limité, mais certains workloads spécifiques peuvent y être sensibles.

Côté stockage, quatre emplacements M.2 (dont un PCIe Gen5) permettent une évolution confortable. L’accès exige de retirer le panneau inférieur, puis les dissipateurs thermiques dédiés aux SSD.

Le pilotage passe désormais par LenovoSpace (remplaçant Lenovo Vantage), avec profils d’alimentation et contrôle des ventilateurs. En charge lourde, la machine se distingue par un point rare : elle maintient des puissances élevées sans s’effondrer thermiquement, et le fait avec des ventilateurs généralement plus discrets que la concurrence.

Refroidissement : la vraie signature du Legion 9i

Lenovo a déployé ici un module thermique particulièrement ambitieux : quatre ventilateurs, trois radiateurs, chambre à vapeur, caloducs additionnels, protections thermiques pour la RAM et les SSD, et gestion de flux d’air canalisé. Résultat : même sur des charges CPU/GPU élevées, les températures restent remarquablement maîtrisées, et les performances demeurent stables.

En jeu, le Legion 9i se positionne parmi les portables 18 pouces les plus silencieux et les plus frais à niveau de puissance comparable, y compris lorsqu’il est posé à plat (même si un support reste recommandé pour optimiser encore les flux d’air).

Audio, connectivité, webcam : solide, sans surprise

La connectivité inclut Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et Ethernet 2,5G. La section audio, avec six haut-parleurs, offre un rendu ample, puissant, et relativement peu vibratoire pour un châssis de ce type. La webcam 5 Mpx fait le travail sans briller et n’intègre pas d’IR.

Autonomie : correcte… mais pas son argument

La batterie atteint 99 Wh, le maximum autorisé en avion. Malgré cela, l’autonomie reste moyenne pour la catégorie : comptez environ 3 à 5 heures selon l’usage. En jeu, elle s’effondre logiquement. L’USB-C Power Delivery est possible via Thunderbolt, mais avec un chargeur 100 W, les performances sont fortement limitées : ce PC est conçu pour fonctionner pleinement avec son imposant chargeur 400 W.

Conclusion : un 18 pouces de référence, malgré quelques choix discutables

Le Lenovo Legion 9i (2025) s’impose comme l’une des propositions les plus abouties du segment des 18 pouces hautes performances. Il combine puissance, robustesse, connectique complète et — surtout — un équilibre thermique et acoustique qui le place au-dessus de nombreux concurrents. En contrepartie, il faut accepter son encombrement, son poids, une autonomie secondaire, et un écran IPS brillant qui ne rivalise pas toujours avec le mini-LED en rendu HDR et profondeur des noirs.

Pour ceux qui veulent un monstre de puissance efficace et maîtrisé, capable d’enchaîner les charges lourdes sans se transformer en soufflerie, le Legion 9i a un argument rare : il délivre la performance… sans perdre son sang-froid. Prix indicatif en version 64Go de RAM CHF 4999.-