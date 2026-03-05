Votre propre paradis Pokémon vous attend dans Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie paisible dans lequel les joueurs et joueuses pourront collaborer avec les Pokémon pour créer un monde où tout le monde peut trouver sa place.

Dans Pokémon Pokopia, les fans pourront profiter de nombreuses fonctionnalités.

Nouvelle vie, nouveau départ – Dans Pokémon Pokopia, les joueurs et joueuses incarnent un Métamorph à l’apparence humaine. Au terme d’un long sommeil et face à une terre désolée, Métamorph prend une décision : celle de tout reconstruire en confectionnant des objets et en apprenant des capacités auprès d’autres Pokémon qui lui permettront de créer un lieu idyllique où tout le monde peut trouver sa place.

Construire un lieu idéal – Métamorph pourra apprendre les capacités de certains Pokémon de ce monde, telles que Feuillage de Bulbizarre ou Pistolet à O de Carapuce, afin de créer des habitats où apparaîtront différents Pokémon. Il sera également possible d'interagir avec ces derniers : faire de la corde à sauter avec l'une des lianes de Bulbizarre, demander à Salamèche d'allumer un feu, ou faire équipe avec eux afin de construire des structures.

Rencontrer des Pokémon mystérieux – Au fil de leurs aventures, les joueurs et joueuses feront la rencontre de Pokémon mystérieux, tels que le Professeur Bouldeneu, Pikapâle, Ronflex Moussu, Maître Queulorior et bien d'autres !

Au fil de leurs aventures, les joueurs et joueuses feront la rencontre de Pokémon mystérieux, tels que le Professeur Bouldeneu, Pikapâle, Ronflex Moussu, Maître Queulorior et bien d’autres ! Jouer à quatre – Amusez-vous avec vos proches en mode multijoueur sans fil local ou via le service Nintendo Switch Online. Vous pourrez inviter vos proches et vos camarades Pokémon à vous rendre visite et passer du temps ensemble en mode sans fil local ou en ligne. Le GameShare peut également être utilisé pour inviter des proches qui n’ont pas le jeu pour jouer sur les consoles Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2.Le tout premier évènement en jeu à durée limitée, « Des aigrettes pour Granivol », qui se tiendra du lundi 9 mars à 8:00 UTC au mardi 24 mars à 7:59 UTC, est à ne pas manquer ! L’objectif de cet évènement est d’aider Granivol à rassembler des aigrettes qui peuvent être échangées contre des objets sur le thème du pique-nique. En utilisant ces objets pour créer des habitats, il sera possible de rencontrer Floravol et Cotovol ! Ces Pokémon ne peuvent pas être rencontrés en jeu en dehors de cet évènement.

Pokémon Pokopia est maintenant disponible en exclusivité sur la console Nintendo Switch 2