Dans son nouveau roman intitulé « Vous parler de mon fils », Philippe Besson évoque un thème de société : le harcèlement scolaire et le suicide. Un mois après le décès de leur fils de 14 ans, qui s’est ouvert les veines dans sa chambre, Vincent, sa femme, Juliette et leur plus jeune fils, se joignent aux centaines d’inconnus venus honorer la mémoire d’Hugo.

A l’aube de cette marche blanche, le père, dévasté et sidéré, se remémore les événements qui ont progressivement conduit son fils à se donner la mort. Comment a-t-il ainsi pu faillir à son rôle d’aimer et de protéger son fils ?

Avec tout le talent qu’on lui connaît, l’auteur aborde le thème du deuil et de l’absence. Il décrit aussi magistralement la torture psychologique qui s’installe petit à petit uniquement parce que les bourreaux ont identifié chez leur victime une présumée faiblesse. A travers le monologue du père, l’ouvrage donne à voir l’effet de meute, l’acharnement, la mise à l’écart, l’avilissement, l’atteinte à la dignité, les menaces, les coups, la violence répétée y compris sur les réseaux sociaux de la part des agresseurs. Mais aussi le silence, la honte, la peur, la terreur, le désespoir du côté de la victime.

Réquisitoire contre la violence et la bêtise, l’ouvrage questionne la responsabilités des individus qui ont tout vu mais se sont tus, les failles de l’institution scolaire et de la justice ainsi que la terrible impuissance des parents rongés par le chagrin, la culpabilité et la colère. Un livre poignant et glaçant !