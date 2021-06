Partager Facebook

Warface est désormais disponible sur l’Epic Games Store. Ce jeu de tir free-to-play, développé sous CRYENGINE, propose aux joueurs de coopérer ou de s’affronter dans divers modes de jeu.

Des cadeaux seront offerts aux nouveaux joueurs.

Des cadeaux de bienvenue ont été spécialement prévus pour les utilisateurs de l’Epic Games Store. À partir d’aujourd’hui, tous les nouveaux joueurs disposent d’un mois pour remporter une récompense unique : le set Syndicate. Ce dernier contient des objets pour toutes les classes du jeu, dont une arme primaire, un gilet, un casque, des gants, des bottes, une arme secondaire et une arme de corps à corps.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent participer à d’intenses missions à travers le monde, de Prypiat à l’océan pacifique, et même au-delà, jusque sur la planète Mars. Ils peuvent également changer de rôle à volonté sur le champ de bataille pour s’adapter à toutes les situations, mais aussi employer des aptitudes de classe, venir en aide à leurs coéquipiers avec des actions spéciales, ou encore modifier leurs armes à la volée.

Warface a parcouru un long chemin depuis son lancement en 2012. La saison actuelle, intitulée Heist, voit une nouvelle fois s’affronter les factions rivales Warface et Blackwood. La saison Heist propose notamment une aventure pour deux joueurs, qui devront littéralement braquer une banque. Une carte dédiée aux affrontements entre joueurs a également fait son apparition, et permet de livrer bataille au cœur d’un gratte-ciel.

Warface est un jeu de tir à la première personne qui rassemble plus de 114 millions de joueurs inscrits. Il est disponible en téléchargement gratuit sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Warface est développé et édité par MY.GAMES.