Samsung dévoile l’interface One UI Watch et donne un avant-goût de la montre nouvelle génération

Samsung a présenté aujourd’hui son interface One UI Watch au Mobile World Congress (MWC). Cette nouvelle interface utilisateur renforce encore un peu plus le lien entre Galaxy Watch et smartphone. One UI Watch sera disponible sur la nouvelle plateforme unifiée que Samsung a conçue en partenariat avec Google. Elle offre des performances améliorées, une expérience plus homogène entre la Galaxy Watch et les smartphones Android, ainsi que l’accès à un nombre d’applications encore plus important. La prochaine Galaxy Watch de Samsung – qui sera révélée plus tard cet été lors de l’événement Unpacked – est la première à intégrer cette nouvelle plateforme unifiée, ainsi que l’interface One UI Watch.