Wargaming lance la bêta de Steel Hunters et des réductions sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Du 20 au 24 février, les joueurs pourront découvrir la dernière version de Steel Hunters, pleine de nouveautés et de contenus remaniés. L’événement Clutch Performance se déroulera parallèlement au playtest et offrira des récompenses intéressantes. Les 10 premiers joueurs du classement quotidien gagneront des cartes cadeaux Steam et des produits physiques exclusifs, tandis que tous les joueurs auront l’opportunité de concourir pour un skin permanent unique de Trenchwalker.

Le bêta-test exclusif de quatre jours est disponible pour les joueurs PC via :

Le site de Wargaming : https://eu.wargaming.net/en/wgc /

/ Steam : https://store.steampowered.com/app/1691340

Le Steam Publisher Weekend est l’occasion pour les joueurs de Steam de bénéficier d’offres exceptionnelles sur les jeux Wargaming. En premier lieu, une offre groupée exclusive « 4 en 1 » propose du contenu pour World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships et World of Warplanes avec une réduction incroyable de 90 %. Ce pack comprend des véhicules puissants, des jours de compte Premium, des objets de personnalisation et d’autres objets de valeur en jeu.

Dans World of Tanks, les joueurspeuvent réclamer le « White Hot Pack “ gratuit, qui comprend un jour de compte Premium WoT, x3 jetons pour x5 missions XP, x3 autocollants ” Wild HEAT “, et x3 inscriptions ” Fire Fire Baby ». Les joueurs peuvent également obtenir des DLC sélectionnés avec des réductions allant jusqu’à 50 %, notamment le char lourd polonais de rang VIII 50TP Prototyp, 30 jours de compte Premium WoT et bien plus encore dans le « Pack Cavalerie lourde ». Enfin, le « Pack Steel&Thunder » – une offre combinée de World of Tanks et de World of Warships – sera disponible. Il comprendra le cuirassé allemand Premium de rang VI Prinz Eitel Friedrich, le Tank Destroyer américain Premium de rang VI T78, ainsi que d’autres accessoires de valeur, avec une réduction de 85 %.

Les commandants de World of Warships peuvent obtenir un DLC gratuit comprenant une location de 7 jours du cuirassé japonais Premium de rang VI Mutsu, doté d’un emplacement de port et d’un capitaine compétent. De plus, trois DLC actuels sont disponibles avec une réduction de 80 %. Le « Firepower&Fury Package », une offre combinée de World of Warships et World of Tanks Blitz, comprend le destroyer panasiatique premium de rang VI Anshan, le char moyen allemand premium de rang VI Pz.Kpfw. IV Schmalturm et plus encore, avec une réduction de 80 %.

Dans World of Tanks Blitz, les joueurs peuvent obtenir gratuitement un « Smart Progress Pack » avec du contenu utile et des réductions allant jusqu’à 89% sur plusieurs DLC actuels. Le « British Duo Bundle » – une offre combinée de World of Tanks Blitz et World of Tanks – ajoutera le char lourd britannique Premium de rang VI Churchill Mk. VI et le char moyen britannique Premium de rang VI Cromwell B à la collection des joueurs avec une réduction de 90 %.

Les pilotes de World of Warplanes peuvent obtenir gratuitement un tout nouveau Grumman XF4F-3 DLC et bénéficier de réductions sur des avions emblématiques tels que le Gloster Meteor, le premier chasseur à réaction opérationnel pour les Alliés, et le Bell P-39N-1 Airacobra arborant une panoplie tribale de guerre unique, dans le cadre d’offres groupées.

En outre, une collection de titres anciens sera disponible avec une remise de 85 %. Il s’agit notamment de la trilogie originale d’Orion, Master of Orion : Conquer the Stars, Total Annihilation et les deux titres Massive Assault.

Les économies seront disponibles toute la semaine du 20 au 27 février.