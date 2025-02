Le Chat de Mistral, le million de téléchargements en deux semaines

Partager Facebook

En un laps de temps remarquablement court, l’application Le Chat, fruit du savoir-faire de la société française Mistral, a franchi le seuil symbolique du million de téléchargements. En seulement quatorze jours, cet assistant conversationnel dopé à l’intelligence artificielle a conquis un vaste public, s’imposant ainsi comme un acteur incontournable sur le marché en pleine effervescence des IA génératives.

L’ampleur de ce succès se traduit notamment par la position de tête qu’occupe désormais Le Chat dans le classement des applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store en France. Une ascension fulgurante qui témoigne non seulement de l’attrait croissant des consommateurs pour les assistants numériques évolués, mais aussi de l’ambition affichée par Mistral de rivaliser avec les géants de la Silicon Valley.

Cette dynamique a d’ailleurs reçu un appui politique de premier plan lors du récent sommet dédié à l’intelligence artificielle à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, a publiquement exprimé son soutien à la jeune pousse tricolore, exhortant ses concitoyens à favoriser Le Chat face aux solutions développées par des entreprises étrangères, à l’instar de ChatGPT d’OpenAI. Ce plaidoyer gouvernemental illustre la volonté de promouvoir l’innovation nationale et de renforcer l’indépendance technologique de la France et de l’Europe dans un secteur hautement stratégique.

Cependant, malgré cet essor spectaculaire, Mistral se trouve confronté à une concurrence des plus redoutables. Des mastodontes tels que Google et Microsoft déploient d’importants moyens pour asseoir leur hégémonie sur le marché des assistants numériques. Avec leurs solutions respectives, Gemini et Copilot, ces entreprises s’efforcent d’intégrer toujours plus profondément leurs technologies dans les écosystèmes numériques des utilisateurs, visant notamment une présence privilégiée sur les écrans d’accueil des terminaux mobiles.

Cette lutte acharnée pour la suprématie dans le domaine des IA génératives est loin d’atteindre son dénouement. Chaque acteur rivalise d’ingéniosité pour séduire de nouveaux adeptes et s’imposer comme le compagnon numérique de référence. D’ailleurs, l’essor fulgurant de Mistral s’inscrit dans une dynamique plus large, où d’autres applications d’intelligence artificielle connaissent des trajectoires comparables.

À titre d’exemple, OpenAI avait enregistré en novembre 2023 un démarrage impressionnant avec son application ChatGPT, atteignant le cap des 500 000 téléchargements en l’espace de six jours, malgré une disponibilité initialement limitée aux utilisateurs d’iOS aux États-Unis. Depuis, cette plateforme conversationnelle a dépassé les 350 millions de téléchargements. De même, DeepSeek a franchi le seuil du million d’installations entre le 10 et le 31 janvier 2025, confirmant l’appétence grandissante du public pour ces technologies disruptives.

L’explosion du marché de l’intelligence artificielle générative ne cesse de redessiner le paysage numérique, avec des applications qui deviennent virales à une vitesse vertigineuse. Dans ce contexte ultra-compétitif, les entreprises du secteur doivent redoubler d’innovation pour capter et fidéliser un public toujours plus exigeant, tout en relevant les défis liés à l’éthique, à la régulation et à la souveraineté technologique.