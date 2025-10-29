Warhammer 40,000: Boltgun 2 dévoile un nouveau personnage jouable

Partager Facebook

Warhammer 40,000: Boltgun 2, la suite très attendue du FPS rétro sorti en 2023 explosent tous azimuts avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui dévoile un nouveau personnage jouable, l’impitoyable Nyra Veyrath, combattante chevronnée des Sœurs de Bataille.

Si Nyra ne dispose pas de la même armure impénétrable que les Space Marines, elle compense largement avec une agilité hors pair sur le champ de bataille. La vitesse, la précision et la puissance de feu lui permettent d’éliminer les ennemis de l’Empereur avec aisance. En tant que Céleste des Sœurs de Bataille, une branche féminine de la secte Adeptas Sororitas appartenant au groupe religieux de l’Ecclésiarchie impériale, elle s’impose comme une combattante aussi habile qu’impitoyable.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 commence là où se termine le premier épisode. Il nous plonge dans une nouvelle campagne solo à tiroirs qui fusionne l’univers grimdark de Warhammer 40,000 avec la nervosité des meilleurs FPS des années 90. Choisissez entre la Sœur de Bataille Nyra Veyrtah et l’Ultramarine Malum Caedo et foncez au cœur de la mêlée, armé de nouvelles pétoires rutilantes, pour rectifier les hérétiques et les traîtres dans un déluge d’hémoglobine pixélisée. Chaque combattant dispose de ses propres armes, pouvoirs et manières de jouer.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2026.