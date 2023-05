Warlander est disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series

Partager Facebook

Warlander propose un nouveau genre de jeu compétitif hybride, entre hack-and-slash, shooter et stratégie, jusqu’à 100 joueurs divisés en cinq armées dont l’objectif est de détruire le château adverse. Avec trois classes différentes : le guerrier, le mage et le clerc, les joueurs peuvent choisir leur style de jeu préféré incluant l’utilisation des catapultes, des tours de siège, des béliers et des idoles cataclysmiques capables de changer l’issue de la bataille ou d’assurer la victoire.

« La version PC de Warlander a d’ores et déjà reçu un accueil formidable de la part des fans et des soldats en devenir. Les réactions et le soutien que nous avons reçus ont dépassé toutes nos espérances et nous sommes ravis d’intégrer les joueurs de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S grâce au cross-play. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez, formez des armées avec vos amis et prenez part à des batailles jusqu’à 100 joueurs » déclare Yoichi Take, Game Director et Président de Toylogic.

La saison 1 démarrera simultanément sur toutes les plateformes et contiendra de nouveaux skins d’armure, de nouvelles armes, de nouveaux emblèmes, de nouveaux titres et bien plus encore. Warlander recevra également des patchs, des corrections de bugs et des mises à jour régulières.