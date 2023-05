Amazon : un MMORPG Le Seigneur des Anneaux

Partager Facebook

La nouvelle vague de jeux vidéo Le Seigneur des Anneaux n’est pas encore terminée avec les sorties, ce mois-ci, de Gollum et Heroes of Middle-Earth. Amazon a signé un accord avec Embracer Group pour développer un jeu en ligne massivement multijoueur (MMO) basé sur l’histoire des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Le projet est actuellement dans les premières phases de son développement dans les bureaux du studio Amazon Games Orange County, à qui l’on doit déjà New World. Le jeu arrivera sur PC et consoles à une date qui n’a pas encore été spécifiée.

Cette annonce n’est pas franchement surprenante quand on sait que le géant américain est déjà derrière la série TV Les Anneaux de Pouvoir. Cependant, Amazon explique que l’histoire de cette série se déroule durant le Second Âge de la Terre du Milieu et qu’il n’a “aucun rapport” avec le MMO. Le timing, cependant, est plutôt pratique, évidemment, mais il n’y a aucun lien entre les projets, si ce n’est la licence imaginée par J. R. R. Tolkien.

Le développement de jeux en interne chez Amazon a déjà connu nombre de problèmes. New World a, par exemple, été plusieurs fois reporté, et sa base d’utilisateurs actifs est aujourd’hui bien moins importante qu’à l’époque du lancement du jeu. L’entreprise a aussi fermé Crucible quelques mois seulement après les débuts du jeu de tir en ligne. Le géant de la tech a connu davantage de succès dans la publication, notamment avec Lost Ark et très certainement avec le très attendu jeu Tomb Raider.

Cette annonce survient alors qu’Amazon repense toute sa stratégie pour le jeu vidéo. Récemment, l’entreprise a mis fin aux contrats d’une centaine de salariés autour du jeu vidéo, fermant notamment son studio de San Diego, pour se concentrer aujourd’hui sur ses équipes de Orange County et Montréal. On sait désormais pourquoi Amazon souhaite étoffer ainsi l’activité du premier – un RPG en ligne dans une licence aussi importante que celle-ci devrait assurément attirer l’attention.