Warlander s’apprête à assiéger les consoles

Warlander propose un nouveau genre de jeu compétitif hybride, entre hack-and-slash, shooter et stratégie, jusqu’à 100 joueurs divisés en cinq armées dont l’objectif est de détruire le château adverse. Avec trois classes différentes : le guerrier, le mage et le clerc, les joueurs peuvent choisir leur style de jeu préféré incluant l’utilisation des catapultes, des tours de siège, des béliers et des idoles cataclysmiques capables de changer l’issue de la bataille ou d’assurer la victoire.

En préparation du lancement sur consoles, le jeu propose :

Deux nouvelles cartes : Dawn Bridge B est une version alternative de la carte originale Dawn Bridge mais recouverte d’un épais brouillard, elle indique également le nombre et l’emplacement des tours et des armes de siège. Moonlit Temple permet aux joueurs de vivre des batailles au clair de lune et propose quatre catapultes au centre de la carte jouant un rôle important lors des poussées de la ligne de front. De plus, les batailles de siège utilisent deux routes demandant de nouvelles stratégies de défense et d’attaque.



Deux nouvelles compétences : Le Marteau Divin qui permet au clerc de déchaîner un puissant coup de marteau grâce à l’accumulation de sa puissance. Il fait exploser les ennemis proches de l’impact et soigne les alliés en même temps. La compétence se charge en trois temps, plus la capacité est chargée plus la portée, les dégâts et le recul sont augmentés. Phoenix est une compétence ultime exclusive au nouveau titre de mage rang 5, Inferno. Les joueurs peuvent invoquer un phœnix pour survoler la champ de bataille et faire pleuvoir du feu en détruisant les armes de siège et d’autres structures.



Les guerriers de Warlander ont déjà achevé plus de 400 000 batailles sur Steam et combattu plus d’un million de joueurs.

C’est le moment parfait pour rejoindre Warlander avec le début de la saison 1 du Season Pass qui propose de nouvelles apparences d’armures, de nouvelles armes, de nouveaux emblèmes, de nouveaux titres et bien plus encore. La boutique recevra également une mise à jour et de nouveaux objets seront disponibles au début de la saison.