Warner Bros Games et DC annoncent Wonder Woman

Warner Bros. Games et DC ont annoncé un nouveau jeu vidéo d’action-aventure en monde ouvert à la troisième personne mettant en vedette Wonder Woman, l’emblématique Super-Héroïne DC. En cours de développement chez Monolith Productions, les créateurs de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor™, et de la suite La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre™, tous les deux acclamés par la critique, ce jeu d’action-aventure solo en monde ouvert présentera une histoire originale se déroulant dans l’univers DC et permettra aux joueurs d’incarner Diana de Themyscira dans son combat pour unifier les Amazones et les humains du monde moderne. Grâce au système Nemesis, les joueurs tisseront des liens profonds avec leurs ennemis et leurs alliés alors qu’ils évoluent de combattante héroïque à Leader.

« Wonder Woman est l’une des Super-Héroïnes DC les plus emblématiques de tous les temps, défendant la vérité, la justice et l’égalité depuis plus de 80 ans, et nous sommes fiers de créer un nouveau jeu vidéo passionnant dans l’héritage de ce personnage légendaire », a déclaré David Haddad, Président de Warner Bros. Games. « L’équipe talentueuse de Monolith Productions s’appuie sur son expertise pour offrir aux joueurs un jeu Wonder Woman qui se distingue de tout ce qu’ils peuvent connaître. »

« Chez Monolith Productions, nous croyons au pouvoir de la narration dirigée par les joueurs pour unir les personnes. Les histoires que nos joueurs partagent nous inspirent chaque jour, et nous sommes honorés de transporter ces derniers à travers un voyage personnel unique, guidé par les valeurs incarnées par Wonder Woman », a déclaré David Hewitt, Vice-Président, Studio Head chez Monolith Productions. « Le système Nemesis a élevé le niveau de la narration définie par les joueurs, et nous sommes ravis de faire avancer le genre du monde ouvert en combinant une action de pointe à des récits inventifs afin de créer un jeu Wonder Woman auquel tout le monde voudra jouer. »