Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

Dans cette comédie chorale qui a reçu le label du festival de l’Alpe d’Huez 2021, Julien Rambaldi (« Bienvenue à Marly-Gomont ») réunit dans une maternité cinq femmes sur le point d’accoucher. Il y a Manon, une redoutable PDG obsédée par le travail qui ne se sépare pas de son staff même lorsqu’elle met son enfant au monde. Il y a Estelle, étouffée par sa mère qui, très directive, prend tout en mains ne laissant aucune place au père. On fait aussi la connaissance de Sophie qui, accro à Tinder, tombe enceinte suite à la rencontre d’un soir. On suit également les péripéties de Lan. Cette dernière se voit écartelée entre sa compagne et le père biologique qui veut soudainement jouer un vrai rôle de père et ne pas rester cantonné au rôle de géniteur. Et enfin il y a Chloé qui accouche d’un prématuré alors que son mari est de l’autre côté de la France. Les pères sont également présents, chacun à sa manière, ainsi que les soignants. On y retrouve avec plaisir Josiane Balasko en sage-femme qui effectue son dernier service avant son départ à la retraite. Autant dire qu’avec son rythme enlevé, ses répliques piquantes, ses scènes drôlatiques et son casting soigné aux oignons, « C’est la vie » ne manque pas d’atouts et a tout pour séduire son public. Désormais disponible en DVD.









DVD

C’est la vie

De Julien Rambaldi

Avec Josiane Balasko, Lea Drucker. Alice Pol, Julia Piaton, Thomas Perrier

Distributeur : Impuls

Durée: 1h43

Format : 2.35, écran 16/9 compatible 4/3

Son : DD 5.1

Langues : français