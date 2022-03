Weird West est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC

Cette terre aride, sèche comme les âmes qui errent en son sein, est un creuset de mystères surréalistes et terrifiants : pour survivre dans ce grand ouest étrange, résolument mystique, il faut être prêt à en payer le prix. Les co-créateurs de Dishonored et Prey livrent avec Weird West un nouvel immersive sim fascinant constellé de personnages singuliers dont les destins entremêlés dépendent de vos choix. Welcome to the Weird West !

Relecture dark fantasy d’une période pleine de promesses et de territoires à défricher, Weird West voit s’opposer les hommes de loi et les bandits, mais également différentes créatures fantastiques, bizarres et terrifiantes. Vos choix et décisions façonneront la légende du groupe de héros atypiques dont vous suivez les aventures, au cœur de contrées impitoyables au folklore saisissant. Le voyage dépend de vos actions : les enjeux de chaque rencontre sont prégnants, et chacune de vos décisions impacte l’univers comme la manière dont vous pouvez interagir avec lui. Formez un gang ou lancez-vous seul dans l’exploration de cet autre-monde, aux confins du Weird West. Chacun écrit sa propre histoire dans ce grand Ouest étrange !