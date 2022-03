NISA America annonce 4 nouveaux jeux lors de la NGPX

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette année, à l’occasion de la New Game+ Expo, NIS America est fier de dévoiler quatre nouveaux jeux qui s’ajoutent à sa line up 2022 !

Prinny Presents NIS Classics Volume 3 :

La troisième collection de jeux NIS sera disponible sur Nintendo Switch cet été et proposera les titres cultes : La Pucelle: Ragnarok et Rhapsody: A Musical Adventure.

Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants :

La série Fallen Legion arrivera cet été sur PlayStation 5 et sur les consoles Xbox avec la collection Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants.

Kamiwaza: Way of the Thief :

Kamiwaza: Way of the Thief sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch à l’automne 2022.

Rejoignez l’honorable Ebizo dans les rues de Mikado et mettez vos talents de voleur à l’épreuve.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA :

Pour la première fois sur PlayStation 5, embarquez pour une aventure incroyable avec Adol et percez les mystères qui entourent la jeune Dana. Ys VIII: Lacrimosa of DANA sera disponible à l’automne 2022.