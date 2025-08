Wilnas rejoint le casting de Granblue Fantasy Versus: Rising

Partager Facebook

Cette mise à jour comprend le nouveau personnage jouable Wilnas et du nouveau contenu tel qu’un ensemble d’Avatars Premium Zombie Land Saga, ainsi que du contenu supplémentaire inclus dans le Premium Battle Pass Round 9.

Disponible aujourd’hui, la mise à jour de la version 2.20 ajoute le nouveau personnage jouable Willnas, en plus du contenu inclus dans le Battle Pass Round 9. De plus, de nouvelles versions EX jouables de Gran, Djeeta et Narmaya ont été ajoutées. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles façons de jouer avec leurs personnages favoris grâce à de nouvelles mécaniques et compétences.

Découvrez le contenu de la mise à jour :

Wilnas, un nouveau personnage jouable

De nouvelles versions ​ EX de Gran, Djeeta et Narmaya

Plusieurs ajustements en termes d’équilibrage

L’ajout du Battle Pass Round 9

Certaines récompenses du Battle Pass Premium Round 4 sont à nouveau disponibles à l’achat

Wilnas le « Vermillon » des Six dragons rejoint la liste des personnages jouables

Wilnas le Vermillon est désormais disponible en tant que DLC. Cet ajout au casting comprend un Avatar Premium de Wilnas pouvant être défini comme partenaire pour conseiller et encourager les joueurs en cours de jeu, un badge de personnage, et bien plus encore.

Wilnas le Vermillon est l’un des Six Dragons, des créatures divines qui existent depuis la nuit des temps. Sa véritable forme est celle d’un dragon écarlate capable de faire s’évaporer les océans d’un seul souffle de feu, mais ces derniers temps, il apparaît généralement sous les traits d’un homme jovial, toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin. Bien qu’il ait encore du mal à maîtriser les subtilités de la langue des mortels, il s’efforce de comprendre les habitants des cieux et la richesse de leur culture.